Elkészült a legújabb kötete a nyolcrészes Pécs története sorozatnak

Egyedülálló, nyolckötetes történelmi könyvsorozat készül számos kultúrtörténész bevonásával a városról, mely az őskortól a rendszerváltásig mutatja be a Pécs területén élők sorsának alakulását szakszerűen, mégis olvasmányosan. A monográfiának elkészült most a 3. kötete, a török hódoltság időszakáról. A részletekről a főszerkesztő MTA- doktorral, nyugalmazott címzetes egyetemi tanárral, dr. Vonyó Józseffel beszélgettünk.

– Milyen célokkal vágtak bele ebbe a hatalmas munkába?

– Azzal a szándékkal hozta létre 1992-ben a városi önkormányzat a Pécs Története Alapítványt, hogy Pécs mai területén az első emberi nyomoktól a rendszerváltásig tekintsük át a város történetét minden elérhető forrás felhasználásával és új kutatási eredményekkel kiegészítve. Ugyanakkor közérthető ismeretterjesztő formában, rengeteg eredeti dokumentum és tárgy fotóival.

– Mi az, ami már elkészült?

– Megjelent az első kötet, mely az őskortól 1009-ig, a pécsi püspökség megalapításáig, és a második, mely ekkortól a török hódításig, 1543-ig dolgozta fel a város történetét. Ki kell emelni, hogy munkánk során nem az országos korszakváltások időpontjait használjuk, hanem a Pécsre jellemző fontos dátumokat. Most adjuk ki a harmadik részt a török hódoltság idejéről, és kéziratban megvan már a hatodik is, a dualizmus kora, 1867-től 1918-ig. Tudni kell azonban a sorozatról, hogy jó részt finanszírozási kérdés, mikor, mit kutatunk és mi kerül nyomtatásba. Ezen a téren a város és a civil szervezetek sokkal jelentősebb támogatására lenne szükség. Ennek kapcsán a 7. kötet munkálatait például éppen a pénzhiány miatt kellett leállítani, így az most átmenetileg szünetel.

– Mi jön még ezután?

– A negyedik rész 1686-tól, a törökök távozásától 1780-ig, a Szabad Királyi Városi rang megszerzéséig tart, az ötödik 1867-ig tárgyalja a város eseményeit, a hetedik – a szerb megszállásról külön nagy fejezettel – 1944 novemberéig szól, a nyolcadik pedig a rendszerváltásig és ezt követő kitekintéssel elemzi a város történetét.

– Érdeklődőként mit érdemes tudni a most elkészült összeállításról?

– A két fő szerzője Sudár Balázs turkológus, aki a történeti áttekintést és az oszmán vonatkozásokat írta, valamint a Magyaregregyen élő Varga Szabolcs történész, aki az akkoriban itt élő keresztény emberek életét mutatja be. Továbbá Varga J. János egy kisebb fejezetben fogalmazta meg a város felszabadulását. A közel négyszáz oldalas mű emellett 184 ábrát és 31 színes térképet is tartalmaz.

– Milyen új kutatási eredmények szerepelnek a frissen megjelent kötetben?

– Ez az első olyan könyv hazánkban, mely egy hódoltság alatti város történetének teljes, érzelmi elfogultságtól mentes feldolgozására törekedett. A korábbi gyakorlattal ellentétben itt nem az államszervezet, a hatalmi kérdések, és csaták kapják a központi szerepet, hanem a mindvégig mintegy 5-6 ezer lakosú város társadalmi, gazdasági, kulturális, vallási élete, a népcsoportok időben változó tagolódása, a felekezeti és nemzetiségi arányok átalakulása, az egymáshoz való viszonyuk. No és nem utolsósorban kiderül az is, hogy a török itt nem csak pusztított, hanem épített is.