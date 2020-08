A pandémiás időszak első nagyszínházi bemutatója jön

Az új színházi évad első premiere következik augusztus 20-án a Pécsi Nemzeti Színházban, a László király visszatér! című történelmi ifjúsági színjáték, melyet Szálinger Balázs kifejezetten a pécsi társulatnak írt. Nagy esemény ez, hiszen több mint öt hónapja nem volt a városban új nagyszínházi bemutató.

Az volt a szándék, hogy kiskamaszoknak, családoknak készüljön darab a magyar történelemből, szóval egy veretesebb mű a puszta kalandjátéknál – összegez Tóth András Ernő, az előadás rendezője. Hogy miért Szálinger Balázs? Mert egy ismert meseszerző, Pécsett például ment korábban a Becsvölgye című darabja, a Fehérlófia művét pedig több magyar teátrum is nagy sikerrel játszotta. Egy érzékeny tollú szerzőről van szó, aki kedveli a magyar középkori történelmet, valamint kellően fiatalos, és hasonló az érdeklődési köre, mint nekem – mondja a rendező. Majd hozzáteszi: tulajdonképpen földik is vagyunk, mindketten a Balaton-parton nőttünk fel.

De ki volt László király? Nos, az ezres évek végén élt mint lovagkirály, és atletikus alakjáról, hölgyeket mentő akcióiról, a kunokkal vívott csatáiról, trónviszályok miatti küzdelmeiről rengeteg legenda született, az egyik legismertebb monda ezek közül a tordai hasadékhoz kapcsolódik, és az összes vele kapcsolatos történet össze van gyúrva ebben a színjátékban. A választás pedig azért esett ezen Árpád-házi királyunkra, mert megvolt előre a szereposztás, és Józsa Richárd színművész kisportolt külleme szinte tálcán kínálta, hogy egy ilyen erős, fizikailag is feltűnő uralkodót válasszanak főszereplőnek.

A pécsi színjátéknak van egy további érdekessége is. Tordatúr faluban játszódik döntően a cselekmény, ahol a falusi világ furcsaságai is felszínre kerülnek, valamint az a tény, hogy mennyire megváltozhat egy történet, ha sokan sokféleképpen mesélik el, miközben mindenki önmagát helyezi a középpontba.

Nyelvezetében is különleges, mondhatni archaikus az előadás, a jelmezek, díszletek ellenben kifejezetten modern hatásúak, melyhez Etlinger Mihály pécsi népzenész alkotta a zenei hátteret.

A próbák már áprilisban elkezdődtek, a pandémiás időszakban online szövegösszemondással. Sőt, júniusban a színpadi gyakorlás is megtörtént, s volt már egy házi főpróba, de most egy héten át újra kollektív játék következik az augusztus 20-i premiert megelőzően. A kétszer egyórás kamaraszínházi bemutató szereposztásában pedig többek között találkozhatunk Darabont Mikolddal, Széll Horváth Lajossal, Füsti Molnár Évával, Götz Attilával, Németh Jánossal, Arató Árminnal, Bera Márkkal, Bergendi Barnabással is, valamint egy új arccal, László Rebekával, aki ismert pécsi diákszínjátszó, a felnőttek között tavaly a JESZ Biztonsági sáv című művében mutatkozott be, és a pécsi színész, László Csaba leánya. Tóth András Ernőnek ugyanakkor A Mumussal kezdődött, a Pantherával folytatódott és ez a harmadik kifejezetten fiataloknak szóló rendezése a Pécsi Nemzeti Színházban.