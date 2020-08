A Pécsi Nemzetire harminc éve is figyelni kellett

Ugye ismerősek a nevek: Györfi István, Váradi Mariann, Kuncz László, Mester István. Az operaénekesek közül az első kettő időnként még napjainkban is szerepel egy-egy pécsi opera-előadásban. Ők akkoriban kezdték a pályát a Pécsi Nemzetiben, s egyik első nagy szerepük a Bohéméletben volt: Váradi Mariann Musettát énekelte, Győrfi István pedig Rodolphe-ot.

Láthattak a baranyai színházbarátok ekkoriban veretes drámát is, Camus Félreértés című művének Sólyom Katalin volt az egyik főszereplője. Miközben az Egy fő az egy fő szatíra óriási sikert aratott 1989-ben, nagy veszteség is érte a teátrumot, ebben az esztendőben hunyt el Nógrádi Róbert direktor, aki 26 éven át igazgatta a PNSZ társulatát. Három évvel később az évad egyik slágere Spiró György Optimista komédiája volt, a korszak pécsi színész sztárjával, Héjja Sándorral, de mint a képen is látható, Stenczer Béla is játszott a műben.

És persze voltak könnyed szórakoztató előadások, operettek is. A Hawaii rózsájában például Bukszár Márta, Gergely Róbert, Lang Györgyi, Dévényi Ildikó és Németh János is énekelt. A Mária főhadnagy operettet pedig Moravetz Levente rendezte, és a fenti neveken túl láthatták a baranyai színházbarátok a darabban Fillár Istvánt, Bánky Gábort, Pilinczes Józsefet is. No és a modern tánc országos éllovasaként Tóth Sándor vezetésével a Pécsi Ba­lett is évről évre elkápráztatta a közönséget. No jó egy két színész azóta a teátrumban kicserélődött, de azért harminc évvel ezelőtt is rendre elvarázsolta a várost a Pécsi Nemzeti műsora.