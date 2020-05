A Pécsi Nyári Színház is csúszik egy esztendőt

A Pécsi Nyári Színház honlapján a következő olvasható: „Augusztus 15-ig tilos rendezvényeket tartani az ország egész területén. Ezért a Pécsi Nyári Színház programjai 2020-ban sajnos nem tudnak megvalósulni.”

Pedig erre az esztendőre is izgalmas programmal készültek a szervezők és működtetők. Mint Vidákovics Szláven művészeti vezetőtől megtudtuk, június közepétől augusztus elejéig, vagyis két hónapon át tíz fővárosi társulattal megközelítőleg húsz előadást terveztek, olyan híres bemutatókat, mint például a Kaktuszvirág, az Imádok férjhez menni vagy a Páratlan páros. A szereplők közt találkozhattunk volna Hernádi Judittal, Hámori Ildikóval, Kovács Patríciával, Ulmann Mónikával, Benkő Péterrel, Csomor Csillával, Hegyi Barbarával, Gergely Róberttel, Csonka Andrással, Pál Tamással, Fésüs Nellyvel, Nyertes Zsuzsával, Beleznay Endrével. Világhírű vígjátékokat hívtak meg befutott rendezőkkel: Valló Péterrel, Novák Eszterrel, Göttinger Pállal, Márton Andrással, Horváth Csabával, és természetesen ismét készült Pécsre legújabb színpadi játékával a L’art pour l’art Társulat is.

Mint Vidákovics Szláven kiemelte, mindez csak a színházi kínálatot jelentette, emellett a korábbinál sokkal több koncerttel kalkuláltak a szabadtéri színpadon és a Káptalan Kertben. A kínálatban szó volt egy kooperációban készülő színműről is, mely így átcsúszik 2021-re, miként a teljes Pécsi Nyári Színház. Szóval egy év szünet után minden megy tovább, de már egészen más programmal, a döntően fővárosi társulatok 2021-es kínálatának megfelelően. Mindemellett a Káptalan utcai színpadon várhatóan lesz munka így is a nyár folyamán, állagmegóvási feladatok, hogy jövőre remélhetőleg zavartalanul folytatódjon a játék.

A játékot Eck Imre és Bagossy László hívta életre

A Pécsi Nyári Színházat Eck Imre és Bagossy László indította útjára 1978-ban a Tettyei romoknál. Aztán olyan helyszíneket vontak be, mint a Barbakán várárok, a Csontváry Múzeum udvara, a Káptalan Utcai Szabadtéri Színpad és más belvárosi helyszínek. A múlt évezred végén volt egy tízéves szünet, majd 2003-ban Vidákovics Antal újjászervezte a programot Pécsi Nyári Játékok néven, és az Anna udvar is állandó helyszín lett. Ezt követően fia, Vidákovics Szláven színművész vette át a szervezést (és a Pécsi Horvát Színház irányítását is), de már újra Pécsi Nyári Színház elnevezéssel. Tavaly újabb változás történt, a Káptalan Kertben a nyári események működtetője a Pécsi Balett Nonprofit Kft. lett, a művészeti vezető továbbra is Vidákovics Szláven maradt.