A pécsi zenei életről készült ál-dokumentumfilm, hamarosan jön a mozikba

Lévai Balázs zenés filmjében Szabó Simon a legnagyobb pécsi zenei sztárokat faggatja sikerük titkáról és még emberkísérletet is végez. A Pécsi szál május 9-től a mozikban a Budapest Film forgalmazásában.

Lévai Balázst legtöbben zenei (Dob+Basszus) és irodalmi témájú (A nagy könyv, Bestseller) tévéműsorairól ismerik, emellett szerzője több zenei életrajznak, például a Lovasi Andrásról szólónak. A rendező 2015-ben Engedem, hadd menjen címmel készített dokumentumfilmet, amelyben a Most múlik pontosan című sláger születését tárta fel, hogy miképp találkozik ebben a dalban Kiss Tibor, a Csík zenekar és az erdélyi Erdőszombattelki zenekar; de készített korábban road movie-t a Tankcsapdával és dokumentumfilmet a Kispál és a Borzzal. Ötletgazda-producerként pedig részt vett a #Sohavégetnemérős című Wellhello-film munkálataiban is, amely közönségdíjat nyert 2017-ben a Magyar Filmhéten.

Új filmje, a Pécsi szál azt a rejtélyt igyekszik megfejteni, hogy miért pont ez a város, Pécs termelte ki a jelen legsikeresebb könnyűzenei bandáit. A rendező a skatulyájából egy ideje kitörni készülő Szabó Simont kérte fel oknyomozó riporternek, aki nem akárhogy vette az akadályt. Fülhallgatóján nonstop zenét hallgatva nyakába veszi a várost és környékét, és fáradhatatlanul faggatja a Kispál, a Punnany Massif, a Halott Pénz, a 30Y, a Junkie Jack Flash tagjait, Takáts Esztert, na meg a város lakóit.

A filmet május 9-től országszerte vetítik a mozik. A filmet érdemes még a stáblista alatt is nézni, hiszen a zárójelenteket az idei Made in Pécs fesztiválon vették fel, így további pécsi zenekarok is szerepet kaptak.