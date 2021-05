A pécsváradiak és a könyvtárosok is csatlakoztak a táncos kihíváshoz

Megyénkbe is elért a Jerusalema-tánc-kihívás. A népszerű koreográfiát megtanulták a pécsváradiak és a Csorba Győző Könyvtár munkatársai is, majd az erről készült videót feltöltötték az internetre, hogy ezzel csaljanak mosolyt a nézők arcára.

A Jerusalema című dal egy éve indult hódító útjára, a legnagyobb videómegosztó portálon már csaknem 400 millióan látták a dél-afrikai Master KG és Nomcembo számát. Itt azonban nemcsak egy egyszerű slágerről van szó, amit hamarosan úgyis elfelejt mindenki, hanem egy mozgalom indult el, amihez már világszerte rengetegen csatlakoztak.

Aki hallotta a dalt, az tudja, hogy a fülbemászó dallamok örömöt és boldogságot sugároznak, amire – főleg a világjárvány idején – hatalmas szükség van. Talán ez a titka annak, hogy ennyire népszerű lett a dal.

A tánckihívás lényege, hogy a klipben látható lépéseket baráti társaságok, munkahelyi közösségek tanulják meg és táncolják el, majd az erről készült videót feltöltik az internetre. Az országból többek között csatlakozott a kihíváshoz a rendőrség, a Bethesda Gyermekkórház, a MÁV, valamint a hévízi gyógyfürdő is. Megyénkbe is elérkezett a mozgalom, így például Pécsváradon is leforgattak jó hangulatú videót, hogy mosolyt csaljanak a résztvevők, és természetesen a nézők arcára.

A kisvárosban sokakat megmozgatott ez a gondolat, de a vírushelyzetre való tekintettel igyekezték elkerülni, hogy egyszerre sokan gyűljenek össze. Éppen ezért inkább kisebb csoportokban táncoltak, mindenki a saját munkahelyén vagy közösségében. Körbejárták tehát Pécsváradot, így a videóban feltűnik többek között a Pécsváradi Vár, a Gondozási Központ és a Dombay-tó is. A kihívásban egyébként a Pécsváradi Fordan Mozgáskuckó táncosai és anyukáik, a Pécsváradi Gondozási Központ Idősek Otthona lakói és dolgozói, a Szent István Gyógyszertár munkatársai, a Pécsváradi Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda dolgozói, a Blazsekovics Team, valamint a Pécsváradi Spartacus SE utánpótlás focistái vettek részt.

Persze nemcsak a pécsváradiak táncoltak lelkesen, hanem a Csorba Győző Könyvtár munkatársai is. Ahogy írták, az újranyitás reményében tanulták meg a tánclépéseket, aminek meg is lett az eredménye, hiszen május 10-én ez megtörtént. A videót a Tudásközpontban vették fel, gyakorlatilag pincétől a padlásig – pontosabban a parkolótól egészen a tetőig – végigtáncolták az épületet, sőt még néhány közismert filmszereplő is csatlakozott hozzájuk.