A PFZ már titánerős, ezután aranylóan fog csillogni

A Titaniumnak elkeresztelt évadban a Kodály Központban mintegy negyven hangversenye volt a PFZ-nek, míg a teljes koncertlistán mindent beszámítva közel 200 fellépés szerepel a záruló évadban, beleértve a vidéki ifjúsági előadásokat, a hetven színházi játékot is.

A legjelentősebb újdonság az volt, hogy Gilbert Varga is vezető karmesternek szerződött január elsejétől a zenekarhoz – tudtuk meg Horváth Zsolttól, a PFZ igazgatójától. Az új karmester ebben az évadban összesen három koncertet vezényel(t), a következő Aranyfedezet elnevezésű programsorozat művészeti szerkesztésében viszont már aktívan részt vett. Az első teljes év a két vezető karmesterrel (vagyis Bogányi Tiborral együtt) tíz-tíz közös hangversenyt jelent majd. Egyébként mindkettőjük szerződése 2021-ig szól.

Gilbert Vargát illetően van egy olyan nem titkolt szándék is, hogy külföldi kapcsolatain keresztül több lehet a pécsi együttes megjelenése az elit mezőnyben.

Ha pedig külföld, megtudtuk, hogy lesz egy csúcsesemény az „Aranyfedezet” időszakában: Bécsben az újévi hangversenyek helyszínén (Musikverein) lép fel bérletsorozatban több mint kétezer hozzáértő közönség előtt 2020 áprilisában Bogányi Tiborral a zenekar és az ugyancsak pécsi származású Várdai István gordonkaművész lesz a szólista. Továbbá a monte­negrói főváros, Pristina is úticél, mely a déli nyitás újabb állomása. A tapasztalatok szerint (például Szarajevó) hihetetlen rajongó táborra, ünneplésre kell majd itt készülni. Emellett utaznak Zágrábba, és tervben van egy közel-keleti felkérés is. A nyári időszak viszont pihenéssel telik, augusztusban szerepel még a zenekar egy különleges pécsi gálaműsorban Vásáry Tamás vezényletével.

Az Aranyfedezet című évad újdonsága az, hogy a két vezető karmester igen eltérő érdeklődése hangsúlyosan szerepel a programban. Bogányi Tibor ugyanis az erőteljes nagyzenekari műveket szereti, Gilbert Varga pedig a karcsú, áttetsző, kisebb létszámmal bemutatott zenekari műveket.

A bérletsorozatok nem változnak és rengeteg csemege lesz a programban. Csak két érdekesség: jön Mayu Kishima japán hegedűművésznő, aki Németországban nőtt fel, de az orosz iskola szeretetében évente 3 hónapot mindig Moszkvában töltött. Továbbá az Amadinda együttessel is lesz a PFZ-nek közös koncertje, melyből lemez is készül.

Mesterhármas, kürt- és szaxofonversenyek a pódiumon

Az Aranyfedezetnek már a nyitókoncertje is igen pazar: Debussy szaxofonversenye szól, mely igen ritkán hallható, továbbá Ránki Fülöp (Ránki Dezső fia) is zongorázik a Kodály Központban. Érdekesnek ígérkezik Mácsai Pál nar­rátor szerepével Stravinskytól ­A katona története. Lesz „Mesterhármas” koncert, ahol a zenekar koncertmesterének, Bánfalvi Zoltánnak a művét Bogányi Tibor csellószólójával mutatják be, és Gilbert Varga vezényli a Pannon Filharmonikusokat. Műsorra kerül a kürtirodalom egyik legimponálóbb, Schumann négy kürtre született darabja, melyben a zenekari kürtösök mellett Zemplényi Szabolcs, a magyar származású nemzetközi sztár is szólót játszik. Jön Frankl Péter, akivel a még kisgyerek Gilbert Varga az első rövid kamarakoncertjét adta, vezényel Kobajasi Kenicsiró és Hamar Zsolt is. Végül 2020. június 4-én zárul az évad, egy, a Trianon 100 éves évfordulójára megrendelt zenemű ősbemutatójával.