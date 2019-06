Cziráky Balázs műbútorasztalos, de a különleges famunkákon túl tud még néhány meglepetést okozni. Nemes felmenőit ugyanis a középkorig lehet visszavezetni, amúgy meg az igen népszerű Psycho Mutants zenekar ritmusgitárosa.

– Koncerteztek nemrég a Sétatéren. Ha vége egy ilyen bulinak, az ősi kastélyba vonul vissza?

– A kilencvenes évek elején lehetőségünk volt Perczel nagymamámék rózsafai kastélyát visszakérni, de a romos épület helyett inkább földterületeket választottunk. Ebből származik ez a nagypostavölgyi kiskert is, ahol most beszélgetünk.

– Mióta kertészkedik?

– Alig egy hónapja, de nagyon élvezem, mert kikapcsol a koncert kemény hangzásából és az asztalos munka precíz folyamatából. Rengeteg gyümölcsfa van itt meg csemege szőlő, szóval van mivel foglalkozni.

– Apropó koncert. Egységes megszólalása volt a Psycho Mutantsnek a Sétatéren. A zenekar most milyen stílusba sorolja magát?

– Nevezték már a zenénket rockabillynek, psychobillynek countrys és folkmetálos hatásokkal, mi leginkább western swingnek hívjuk. Külföldön például így fogalmazták meg: „Drakula találkozik a sivatag közepén Tom Waitsszel”. Az énekesünket, Karnics Zoltánt pedig többnyire Johnny Cashhez hasonlítják.

– A csapatnak van egy francia tagja, Jehan Paumero. Ennek köszönhető a rengeteg francia fellépés?

– Az is, meg a többi belföldi és kontinentális túra, mert játszottunk mi már fél Európában mindenütt.

– Igaz, hogy húzós lesz a nyári program?

– Ott leszünk az Ördögkatlan Fesztiválon, a Harkányi Fürdőfesztiválon és a Szigeten is. Emellett készül az ötödik LP-nk. Ebből egy szám már elhangzott a Sétatéren, most dolgozunk az újabb dalokon és bakeliten jelenik meg jövő év elején egy underground kiadónál. S talán régi számainkat is újrahangszereljük, melyek nem szerepelnek a korábbi albumokon.

– Mennyire stabil most a csapat?

– Valóban tartottunk egyszer egy év pihenőt, és dobos csere is volt, de ennyi minden jobb bandánál előfordul. Nincs széthúzás, szinte mindenki csak a Psycho Mutantsban játszik, kivéve a trombitásunkat, Bruszel Balázst, aki a Hétköznapi Csalódásokban is tag, valamint Kurucz Mártont, aki katonazenekarban is dobol. A vendéghegedűsünk, János Kamilla pedig alapból népzenész. Többségében megállapodott házasemberek vagyunk, így már a külföldi utakra is nehezebben indulunk el.