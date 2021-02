A rendszerváltásnak állítottak emléket Komlón

A rendszerváltás helyi és országos eseményeinek 21. századi módon emléket állító installáció fogadja egészen március elejéig az érdeklődőket Komlón, a Városház téren – a „30 éve szabadon – Amit lebontottunk…” című emlékkiállítás ünnepélyes megnyitóját nemrég tartották.

Komló A hat méter magas, rendszerváltás korabeli fotókat, plakátokat, szövegeket felvonultató oszlop – a Hypercube – több vidéki nagyváros után érkezett Komlóra, a Városház térre.

Mint azt László Bernadett, a Közép- És Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány delegált képviselője a tegnapi kiállításmegnyitón köszöntőjében elmondta, országszerte összesen 18 településen fordul meg a közalapítvány pályázata keretében létrejött tárlat. Cél, hogy felvillantsák az 1989-1990-es eseményeket, közelebb hozva az országos és a helyi történelmet minden érdeklődő számára. A gyorsan körbejárható, könnyen befogadható információkat tartalmazó oszlopon a rendszerváltás országos, illetve helyi eseményei kaptak helyet. A Hypercube-ot napelemmel szerelték fel, így sötétben is látható lesz.

Polics József, Komló polgármestere beszédében kiemelte, az installáció lehetőséget nyújt arra, hogy egy pillanatra megálljunk – akik átélték a történelmünknek ezt a szakaszát, újragondolhatják az időszak eseményeit, a fiataloknak pedig alkalmuk nyílik a korabeli történések mélyebb megismerésére. A polgármester személyes emlékeit is megosztotta – akkoriban a műszaki osztály vezetőjeként a városi tanács döntésének megfelelően az ő feladata volt megszervezni, hogy a közterületekről és közintézményekből eltávolítsák az előző rendszerhez kötődő szobrokat, így többek között a Lenin-szobrot is, amelyet aztán évekig a múzeumkertben tároltak, majd Mecsekjánosiba került, egy cég telephelyére, ahol ma is megtalálható.

Újságot is kapnak a középiskolások ebből az alkalomból

A Hypercube-on is megtalálható információk jelentős részét nyomtatásban is kézbe vehetik a fiatalok, ugyanis egy korabeli újsághoz hasonlító kiadvány is készült a projekt részeként, amelynek már a címlapja is különleges: a rendszerváltás korában még nem élt, tehát 1990 után született fiatal képzőművészek ábrázolják grafikájukban, amit Komló múltjáról, jelenéről, jövőjéről gondolnak. Az újságban az országos, illetve a helyi korabeli események egyaránt szerepelnek. Mint azt Lestár Péter, a projektet megvalósító Perfect Média Kft. ügyvezetője kiemelte, az ezer példányban elkészült kiadványt komlói középiskolásoknak juttatják majd el, az intézményeken keresztül.