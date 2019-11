A Szélkiáltó már egy „100 éves” koncertre készül

Azért az a legnagyobb pop-rock bandák esetében is óriási teljesítmény, ha egy zenekar 45 éven át topon tud maradni. Hát még, ha egy olyan rétegműfajban teszik ezt, mint a megzenésített versek, melyben a Szélkiáltó nemrég az ötödik évtized második felébe kezdett.

Hogy miként indult? Egy csaknem tiszta lány osztályban három magyar-ének szakos pécsi tanárképző főiskolás srác: Takaró Mihály, Néma Frigyes és jómagam 1974-ben alapítottuk meg a Szélkiáltót – idézi az első lépéseket dr. Lakner Tamás. Tudni kell, hogy nem voltunk egyedül ezen a placcon, akkoriban a pécsi jogászoknak és a műszaki főiskolásoknak is volt verseket megzenésítő nívós együttese.

A Fenyvesi Béla, Rozs Tamás, Keresztény Béla, Lakner Tamás négyes pedig a nyolcvanas évek elején állt össze (sajnos, ma már csak hárman vannak), s rögtön meg is nyerték az 1983-as Ki Mit Tud?-ot. Méghozzá „egyéb” kategóriában, bűvészekkel, bábosokkal vetélkedve. Az országos sikerek ekkor kezdődtek, ami évente kétszáz fellépést eredményezett, valamint a Keserédes című első albumot, melyet rögtön az Év nagylemezének is megválasztottak. Sőt a debreceni Békedal Fesztiválon az első lett a Lesz-e még menedék című daluk, Varga Miklós híres „Európa” számával holtversenyben. A csapat aztán haladt tovább szorgalmasan: napjainkra 18 nagylemezük jelent meg, a legutolsó a napokban, Aucassin és Nicolett címmel.

Hogy mennyire nem mulandó ez a dicsőség, azt jelzi, hogy a Pannon Filharmonikusok szimfonikus kíséretével zajló hétvégi, Kalákával közös koncertjük végén ezer ember perceken át állva tapsolt, majd utolsó ráadásként a „Szélkiáltó dal” szólt egyre csendesebben, végül a zenészek és a közönség is meghatottan, szó nélkül vonult ki a teremből.

A top három élményről dr. Lakner Tamás így összegzett: – Az első helyen a Ki Mit tud? győzelem áll. Meg hogy a győzteseket kivitték Kubába, ahol kitűnő visszhangja volt a fellépéseinknek. No és a gyerekekkel való kitűnő kapcsolat, amit elsősorban Sólyom Katalinnak köszönhetünk. Vele csináltuk a Csodák és furcsaságok gyerekműsort, melyet több száz alkalommal mutattunk be, s mi is rengeteget tanultunk belőle. Az interaktív játékunk is így kezdődött. Most ott tartunk, hogy több mint négyezer koncert van mögöttünk, melynek kétharmada gyerekeknek szólt.

– Hogy van-e még jövőnk? – kérdez vissza. – Hát, többen kizárólag a jubileumi estünk miatt érkeztek Pécsre, s jöttek még Ausztriából és Németországból is. Egy ajkai házaspár pedig arról számolt most be, hogy egy Szélkiáltó koncerten ismerkedtek össze. A kedvenc számuk is ekkor született, a Négyen ballagtunk Weöres Sándor-vers, melyben szerepel Julcsa királylány és Anni is. A lányukat ma Julcsának hívják, Anni csak azért nincs a családban, mert a másik gyermekük fiú lett.

A Szélkiáltó most is előre tervez, két és fél év múlva újabb ünnepi koncertre készülnek a Kalákával. Mert a számítások szerint akkor együtt éppen száz esztendősek lesznek!