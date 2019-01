A színház remekelt, komolyzenében lapot húztunk 19-re

Ismét izgalmas esztendőt zárt a baranyai kulturális programkínálat, minden ágazatban történt valami különleges, emlékezetes esemény.

Ezt ne hagyja ki! Legyetek gazdagok az újévben: a legjobb lencsés receptek egy helyen!

Bátran kijelenthető, hogy a legtöbb újdonság a színház világában történt. Országos szinten is óriási dolog, hogy Pécs egy vadonatúj, tökéletesen felszerelt teátrummal bővült, a 105 személyes nézőterű Horvát Színházzal. A Pécsi Nemzeti Színház életében pedig két különleges újdonság volt. Egyrészt első önálló évét töltötte a Zsolnay-negyedbe költöző Pécsi Balett – kicsit színesítették a kínálatot, mivel a Kodály Központban és a Horvát Színházban is voltak előadásaik. Továbbá láthatóan átalakulóban van a PNSZ színtársulata, végzős színművészetisekből tízen érkeztek az új évadra.

A Pécsi Harmadik Színház Moravetz Levente személyében már tavaly új tulajdonost kapott, de nem ez hozott nagy változásokat az uránvárosi teátrumban, hanem, hogy a Zsolnay Színház is ideköltözött a negyedből, így Vincze Jánosék, valamint Moravetz Leventéék saját produkcióikon túl az ország válogatottan jó előadásai is láthatók itt. Másrészt a Harmadik, mint befogadó színház, ugyancsak hív jeles utazó társulatokat, szóval soha ilyen zsúfolt nem volt még a színháznaptáruk. Az pedig a ráadás, hogy Moravetz Leventéék darabjai időnként Kertvárosban, az ANK-ban is megfordulnak, továbbá olykor vidéken is vannak bemutatóik.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

És a színházi kínálatnak itt nincs vége: a Janus Egyetemi Színpad egyre több rendezővel, és darabbal jelentkezik, kísérletező modern felfogású előadásokkal. Továbbá az Escargo Hajója iskolaszínházával a korábbinál sokkal több vidéki helyszínt célzott meg, és sajátos interaktív játékuknak már külön pécsi tábora is van.

A zenében a legnagyobb esemény a Pannon Filharmonikusok nagy dobása, hogy Bogányi Tibor mellé egy világsztár karmestert, Gilbert Vargát is leszerződtették.

Ha pedig komolyzene, a Filharmónia Magyarországnak azt köszönhetjük az orgonakoncert-sorozatokon és az egész megyét behálózó ifjúsági hangversenyeken túl, hogy évről évre több alkalommal is elhozzák Pécsre a világ top tíz együttese közé tartozó Budapesti Fesztiválzenekart, valamint a barokk zene hazai legjobbját, az Orfeo zenekart és a Purcell kórust.

Tárlatokból ugyan nem volt extra bemutató, de egész évben egyenletesen jól alakult a kínálat.

Könnyűzenében viszont egyre rosszabb a helyzet, hiszen pop-rock vonalon a direkt erre a célra kialakított E78 koncertteremben sokkal kevesebb nívós koncert volt, mint a magánkezelésű Pécsi Est Caféban. Ha pedig a dzsesszt nézzük, a Metronóm Jazz Klubban ugyan megfordul minden hazai legenda, és a fiatal tehetségek is, de a neves külföldi sztárok elmaradtak a Kodály Központból. Holott korábban ez jelentette a pécsi koncertkínálat krémjét minden esztendőben, ám a mostaninál még egykor a POTE aulában is több híresség fordult meg.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS