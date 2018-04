A sztárok Wonderful Hallnak is nevezik a Kodály Központot

A Kodály Központ szerte a világban sokkal jobban meghatározza, pozicionálja már Pécset, mint a Mecsek tetején ágaskodó tévétorony, vagy a régi időket felvillantó dzsámi a Széchenyi téren.

Pár esztendő alatt a város kiemelkedő büszkeségévé vált az egyik legjobban sikerült EKF- (Európa Kulturális Fővárosa 2010) beruházás, a Kodály Központ. Kezdetben ugyan szép számmal akadtak olyan hangok is, hogy semmire sem jut majd itt az a mintegy másfél-kétezer baranyai komolyzene-rajongó, akik korábban megtöltötték a klasszikus koncertek nézőterét, esély sem lesz hétről hétre gazdaságosan működtetni egy ilyen méretű városban az ezer férőhelyes termet, aminek a bérleti díja egyetlen műsornapra 1 milló 350 ezer millió forint. Nos, azóta bebizonyosodott, hogy 85 százalékos kihasználtság alatt csak elvétve rendeznek itt kultúrprogramot, pedig hetente öt-hat is van a központban.

Kevés műszakival

Ha számok, érdemes tüzetesebben is áttekinteni néhányat, egy kis beszámolóra kértük Rózsa Zoltánt, a Kodály Központ vezetőjét, aki emellett a ZSÖK NKft. ügyvezető helyettese is.

– Kevesen ismerhetik például azt, hogy igen nagy terület, több mint 30 ezer négyzetméter tartozik hozzánk, melyből 12 ezer 970 a beépített, 21 ezer 211 a szabad telek. S bár köztudott, hogy a koncertterem 999 férőhelyes, ám azt már csak a bennfentesek tudják, hogy a rendezvény típusától függően a változtatható színpadállásnak megfelelően 926 és 822 főre módosítható az ülőhelyek száma. Az pedig nemzetközi szinten is rekordnak számít, hogy a Kodály Központot mindössze 21 fővel tartjuk üzemben, ami más, hasonló méretű és funkciójú intézményekkel összehasonlítva rekordalacsony szám.

A legsikeresebb év

– A 2010 decemberében megnyílt Kodály Központnak a tavalyi volt eddig a legsikeresebb éve – veszi át a szót Vincze Balázs, a fenntartó Zsolnay Örökségkezelő Nkft. ügyvezető igazgatója. Tavaly ugyanis 241 rendezvény került itt lebonyolításra 181 rendezvénynapon, amelyből 56 volt üzleti jellegű.

Ha pedig hangverseny, akkor nem csak komolyzenéről van itt szó, jönnek ide jazz, rock és világzenei hírességek, musical- és operaénekesek, nép- és kortárs táncosok is, sőt, a Pécsi Balett ide tervezi rendszeresen az évadja egyik bemutatóját. Az is önmagáért beszél, hogy folyamatosan nő a látogatók száma. A létesítmény 2017-ben több mint 110 ezer főt fogadott, amelyből a kulturális események látogatója 90,5 ezer, a konferencia, turisztikai és protokoll látogató pedig 19,6 ezer fő volt.

Felújítások

A működtetéssel kapcsolatban Rózsa Zoltán arra hívja fel a figyelmet, hogy hét esztendő valójban nagy idő egy ilyen létesítmény életében, a műszaki eszközök fejlesztésére ennek megfelelően 2017-ben mintegy 30 millió forintot tudtak költeni, elsősorban a programokat közvetlenül kiszolgáló hang-, fény-, szcenikarendszerek kibővítésére, hatékonyabb működtetésére.

Hozzátette azt is, hogy elhasználódási okokból már számos javítást elvégeztek. Ezek túlnyomó része épületgépészeti, vezérlési, esztétikai elváltozásokkal, illetve világítással, nyílászárókkal kapcsolatos munkák voltak. A Kodály Központ épületének és berendezési tárgyainak állapota azonban így továbbra is jónak értékelhető.

Áradoznak a fellépők az akusztikáról és a barátságos, egyedi hangzásról

Érdemes néhány bejegyzést felidézni a vendégkönyvből:

„Wonderful Hall. Wonderful audience…” – Mikhail Pletnyov (Orosz Nemzeti Zenekar), 2015. január 23.

„All my best wish + Thanks for a great evening at this wonderful Theatre. Best acoustics!” (Legjobbakat + Köszönöm ezt a jó estét ebben a csodálatos teremben. A legjobb akusztika!) – Al di Meola, 2015. 03. 27.

„Itt mutathattuk be a „Majdnem valaki” című új lemezünket, ami nekem különös ajándék volt. Imádok itt énekelni!” – Udvaros Dorottya, 2015. 06. 10.

„Thanks for All! Super!!!” – Jan Garbarek Group, 2015. 10. 04.

„Élmény volt itt lenni!” – Rúzsa Magdolna, 2015. 11. 25.

„Thanks for the wonderful evening!!!” (Köszönet ezért a varázslatos estéért!) – Ian Anderson (Jethro Tull), 2016. 04. 27.

„Ez egy fantasztikus hely! Az egész ország majd minden színpadán játszottam már, és őszintén mondom, hogy a Kodály Központ kiemelkedő minőségű. Nagyon nagy lehetőség és megtiszteltetés volt itt zenélni. Remélem, minden évben visszatérhetünk!” – Caramel, 2016. 10. 29.