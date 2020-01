A Vince-napi programokra készülnek Villányban

Hamarosan itt van Vince-nap, a szőlő áldásának ünnepe, a villányi borvidék településein pedig már javában készülnek a Vince-napi programokra.

Aki részese szeretne lenni a hagyománynak, a villányi borvidék honlapján válogathat a különböző borkóstolók, vacsorák és dűlőjáró túrák között.

A Bock Pincében a Pincéről Pincére Variációk Vincére rendezvény keretein belül a vendégek az idén is hordós borkóstolón vehetnek részt. Az esti vacsorát pedig Szűcs Gabi gazdagítja swingzenekarával.

Az érdeklődők egyébként január 18-án négyféle útvonal közül is választhatnak, hogy mely pincékbe látogatnak el. A kisharsányi Vylyan birtokot négyből három túra is érinti, itt a program résztvevőit jó hangulattal, élő népzenével, forralt borral, tepertős pogácsával és borkóstolóval várják. Balogh Kornél szőlészmester a naphoz kötődő szőlészeti hagyományokról mesél, amelyek egy része meg is elevenedik: a vendégek Vince-vesszőt metszenek, meglocsolják a termőföldet borral, és közösen elénekelik a Vince-dalt.