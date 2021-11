A virtuális térben is segít a kreatív matektanár

Pánczél Róbert neve ismerősen csenghet a pécsieknek. A kreatív matematikatanár több kollégájával együtt a távoktatás idején kezdett el aktívan részt venni az internetező diákok életében.

– A RemX sikeresnek bizonyult. Folytatják a munkát?

– Még a járvány idején kezdtük el kidolgozni a Leőweyben és a Nagy Lajosban dolgozó kollégáimmal az egész középiskolai matematika-tananyagot tízperces, közérthető videók formájában. Ez a középszintű érettségire való felkészülést teszi lehetővé. Elméleti és gyakorlati magyarázatokkal is szolgálunk. Célunk, hogy az emelt szintű matematikaérettségire is elkészítsük az otthoni tanuláshoz szükséges anyagokat, valamint hasznos lenne a hatodik és nyolcadik osztályosok számára felvételi előkészítő céllal is készíteni videókat.

– A jelenléti oktatás idején is szükség lehet az online tananyagokra?

– Természetesen! Nemcsak a jelenlét kiváltására alkalmas, hanem azzal való ötvözésre is. Komoly igény van a természettudományos tárgyak esetében a magyarázatra, emellett tanárhiánnyal is küzdünk. Jelenléti oktatás esetén a betegségükből otthon lábadozó vagy vizsgára készülő diákoknak is segítség lehet.

– Milyen előnyeit látja az oktatóvideóknak?

– Bármikor visszanézhetők, leállíthatók, visszatekerhetők. A RemX matek YouTube-csatorna videói továbbra is teljesen ingyenesek, így az anyagi nehézségekkel küzdő családok gyerekeinek felzárkóztatásában is segítséget jelenthetnek.

– Nem hiányzik az interaktivitás?

– Az előre leforgatott videók esetében a kommentekben tudnak kérdezni a diákok, illetve írhatnak összetettebb kérdést is, s mi ezekre reagálva is tudunk videót készíteni. A járványhelyzet során szerzett online tapasztalatokat érdemes lenne beépíteni az oktatásba.

– Nemrég részt vett egy országos versenyen, mesélne erről?

– A FameLab egy nemzetközi tudománykommunikációs vetélkedő, a hazai fordulót a Magyar Tudományos Akadémia szervezte. A feladat egy háromperces, frappáns, a 21. század közönsége számára is izgalmas előadás tartása volt. Egy diákom beszélt rá, hogy induljak. Az első fordulóban videót kellett beküldeni, majd egy táborban vettünk részt a döntőre való készülés ideje alatt – én Zénón paradoxonjairól beszéltem. Rengeteg tehetséges, modern, fiatal tudós gyűlt össze, sokat tanultam tőlük. Ez is megerősítette bennem, hogy tanárként muszáj folyamatosan fejlődnünk és haladnunk a korral, hiszen csak így tudjuk megszólítani az újabb generációkat.