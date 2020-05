A zenekari erdőben a fagott oroszlán, medve, de olykor gazella is

Azért azt igen kevesen mondhatják el magukról, hogy 36 éve a Pannon Filharmonikusok zeneművészei. Dr. Herpay Ágnes szólamvezető első fagottos az egyik ritka kivétel, aki emellett a pécsi zenekarból és az ország fagottosai közül is elsőként szerzett doktori fokozatot.

– Sopronban, Győrben, Budapesten tanult. Hogy lett ebből Pécs?

– Gyerekkoromban sokszor jártam itt a híres Jeunesse zenei táborokban és megfogott a város akkori pezsgő kulturális élete. A diploma után így örömmel pályáztam meg az itt hirdetett állást.él

– Az akkori zenekarhoz képest milyen a Pannon Filharmonikusok?

– Nagyon más. Sok szempontból jobb, de van, ami rosszabb. Az együttes pályaíve jól érzékelhető, látható-hallható a változás. Akkor azonban sokkal nagyobb volt a szakmai összetartás. Most viszont sokkal jobb a szervezettség, az anyagi háttér, az épített környezet.

– A kortárs és a régi zenének is propagálója. Melyik az igazi?

– Alapvetően a magyar fagottzene híve vagyok, aminek döntő többsége az elmúlt hetven évben keletkezett a hangszer, illetve a magyar zenetörténet sajátosságai miatt. Négy éve egy CD-m is készült ezzel a tematikával, kamara- és szólódarabokkal. Zenében pedig csak a crossovert és a másodvonalas operetteket nem kedvelem.

– A zenekari erdőben a fagott a medve?

– Nekem az oroszlán, vagyis a hangszerek királya. Ám olykor karcsú, vékony hangon szólal meg, akkor egy gazella.

– Évente rendez szólóestet. Ennek mi a célja?

– Eleinte nem elégített ki a zenekari szerepem, és részben önmagam karbantartása, részben jótékonysági célból szerveztem ezeket a hangversenyeket. Aztán ráéreztem, hogy van egyéni mondanivalóm.

– Az oktatásban is igen aktív.

– Középiskolásokat három és fél évtizede tanítok, az egyetemen pedig most van a negyedszázados jubileumom. A kilencvenes években írtam kezdőknek szóló fagottiskolát, szakmódszertani jegyzeteket is. Jelenleg mestertanári kutatómunkában egy új iskolán dolgozom.