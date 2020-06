A zongora kap főszerepet a következő évadban

Elkészült a Pannon Filharmonikusok következő évadjának bérletprogramja, melyet Ezüstcsillanás címmel hirdetnek meg.

A hosszú szünet után nem is árt egy kis csillogás, és ezt a fényt elsősorban híres zongoraművészek játéka fogja megteremteni. Nézzük hát, hogy kik érkeznek zenélni a Kodály Központba!

Elöljáróban még tudni kell, a koronavírushoz is igazodván ősszel magyar vendégművészek, tavasszal nemzetközi sztárok érkeznek a szólószerepekre. Az új évadban 210 éves lesz a Pannon Filharmonikusok, ennek szellemében az ezüst csillanásának pillanatához hasonlóan koncertjein a zene legtisztább esszenciáját szeretnék megmutatni. Akad néhány rendkívüli pillanat, Bartók Béla születésnapján például Eötvös Péterrel ad hangversenyt a PFZ. Ősszel olyan kiváló magyar zongoraművészek játszanak, mint Balog József, aki Gilbert Varga és Bogányi Tibor vezényletével is fellép, de hallhatjuk Ránki Dezsőt, Frankl Pétert, Bogányi Gergelyt is, továbbá jön a világ top5 hegedűművésze közé tartozó Baráti Kristóf, és egy világpremiert fog hegedülni. Énekel Baráth Emőke, a barokk repertoár kitűnő előadója, tavasszal pedig hallhatjuk Martin Grubingert ütőhangszereken, Song-Won Yangot gordonkán, Berger Mártát oboán, Elina Vähälä-t hegedűn, míg a zongoraművészek sorozatot Nelson Goerner és Klara Min folytatja.

A pécsi művészek közül szólista lesz Murin Jaroszlav brácsaművész, Megyesi Schwartz Lúcia operaénekes és Boros Mihály zongoraművész. Az évad műsorában felcsendülnek Beethoven versenyművei, Richard Strausstól az Alpesi szimfónia, Bartók, Chopin, Brahms, zongoraversenyei. Howard Williams Benjamin Britten misét vezényel és egyházzenéből Mozart Requiemje és c-moll miséje is műsoron lesz.