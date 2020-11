Akár a fővárosból is jöhet az új direktor

„Pécsiség mindenkor” – így szólt Péterffy Attila, Pécs baloldali polgármesterének a jelszava még a kampányban. Most úgy tűnik, hogy a város színházának új direktora kapcsán sem biztos, hogy érvényesül ez a jelszó, de még akár be is jöhet, miután többen is úgy vélik, hogy éppen a pécsiek nyújtották be a legjobb pályázatot.

A pártok tagjaiból álló városvezető koalíciót komoly konfliktusok feszítik, aminek egyik legerősebb példája volt a Zsolnay Negyed igazgatójának megválasztása körüli politikai adok-kapok volt. Most azonban a Pécsi Nemzeti Színház élére kellene igazgatót választani, ám úgy tudjuk, hogy ez ügyben is erősen megoszlik a DK és az MSZP véleménye, a szocialisták Bodor Johanna és Udvaros Dorottya kettősét, vagy Komáromi Györgyöt támogatnák, a DK-sok viszont Vidákovics Szláven és Lipics Zsolt által lefektetett szakmai anyagot – a pályázók közül utóbbiak pécsiek. A DK-s Bognár Szilviát, a kulturális területekért felelős alpolgármestert éppen ezért megkérdeztük, hogy pécsi vagy budapesti direktorokat látna-e szívesebben poszton, amire azt felelte, hogy „szakmailag felkészült, kiváló emberi és vezetői kvalitások birtokában lévő" vezetőt szeretne. Feltettük azt a kérdést is, hogy ha nem pécsi lenne a direktor, akkor azt mi indokolná, erre úgy reagált: "semmilyen más indokot nem tartok elképzelhetőnek, csak szakmait". Mint alpolgármester, s mint döntéshozó magával szemben azt elvárást fogalmazta meg, hogy „tegyek meg mindent azért, hogy a kultúra és résztvevői ne kényszerüljenek a politikai közreműködő szerepébe". A Zsolnay Kulturális Negyed igazgatójának megválasztása után felmerült a kérdés: ezúttal mennyiben veszik figyelembe a szakmai álláspontokat. Bognár Szilvia szerint a direktor kiválasztási folyamatát szerződés rögzíti, a véleményező bizottság véleményt mondott, de a döntést nem ők, hanem a közgyűlés hozza. „Annyit elárulhatok, hogy büszke lehet Pécs a kulturális erőterére, a színházával kapcsolatban készült szakmai víziók miatt is" – mondta.