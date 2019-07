Asztalosként a legnagyobb kihívást az orgonakészítés jelentette

Rengeteg hangszeren, többek között a Művészetek palotája és a Mátyás templom híres orgonái elkészítésénél is segédkezett Tomori Csaba. Az évek alatt rengeteg tapasztalatot szerzett a különféle fajta faanyagok megmunkálása terén.

– Honnan jött az ötlet, hogy asztalos legyen?

– Az igazság az, hogy egészen véletlenül lettem asztalos. Ugyanis én elsősorban autószerelő szerettem volna lenni. Fel is vettek a pécsi 500-as ipari szakmunkásképzőbe dízellakatosnak. Azonban édesapám kapott egy pedagógusállást Zalaegerszegen, elköltöztünk Pécsről. Mivel ott nem volt ilyen szerelőműhely, hogy ne hagyjak ki egy évet sem az iskolából, jelentkeztem bútorasztalosnak. Nem is kellett pár hónapnál több, hogy tudjam, én a fával szeretnék dolgozni. A fának az illata valahogy megcsapott, és azóta is rendszeresen az élőfa környezetében dolgozom.

– Melyik volt az a hely, ahol a legtöbbet tanult?

– A legtöbbet talán az orgonaépítőknél tanultam. Asztalosként kerültem oda, ami eleinte rendkívül nagy kihívásnak számított a számomra. Hiszen valami teljesen új dolgot ismerhettem meg. Nem csak rengeteg fajta faanyagot, különböző trópusi fafajokat. Hanem azt, hogy hogyan lehet a fát magát formálni, hogy abból egy csodálatos hangszer készüljön.

– Mi az ami megfogta az orgonakészítésben?

– Természetesen ezeket nem egy ember csinálja, hanem egy jól összehangolt csapatmunka eredménye. De ami igazán megfogott, az az, hogy elkészítek valamit, s amikor az megszólal, tudom, hogy benne van az én kezem munkája is. Ezen felül az is jó, hogy nem hiába fecséreljük el az időnket, hiszen ezek a hangszerek megmaradnak akár több száz évig.

– Volt olyan híres orgona, amiben benne volt a keze munkája?

– Sok híres orgonát javítottunk és készítettünk az évek során. Mi csináltuk többek között a Művészetek Palotája hatalmas orgonáját, amelyben az alapjaitól kezdve részt tudtam venni.

– Mennyi idő egy ilyen hangszert elkészíteni?

– Ez sok mindentől függ, például, hogy hány regiszteres, mit kérnek bele, de általában évek kérdése. A kisebbeket, mint a gyakorló-, valamint a ládaorgonát el lehet készíteni fél év alatt is. Azonban vannak olyan nagyobb hangszerek, amiken akár nyolc éven keresztül is lehet dolgozni.