Átadták a megújult siklósi várkertet

Ünnepélyes keretek között adták át augusztus 20. délután a Siklósi Vár megújult várkertjét. A beruházás Területi- és Településfejlesztési Program Zöldváras Zöldváros projekt keretében – és plusz források bevonásával – kapott megújult külsőt.

A fejlesztés részleteit Riegl Gábor polgármester mutatta be. Elmondta, hogy miután ez a projekt 2016-17-ben megfogalmazódott, illetve támogatást nyert, egy nagy szünet következett, hiszen nagyságrendileg 50 millió forint hiányzó forrást kellett előteremteni. 2019. év végén volt a fordulópont, amikor a 350 millió forintos európai uniós forráshoz, kormányzati segítséget kaptak 30 millió forint értékben, illetve még ezen felül 20 millió forint önkormányzati önerőt is biztosítottak a projekt megvalósításához. A városvezető köszönetet mondott mindazoknak, akik a fejlesztés előkészítéséből, tervezéséből, illetve megvalósításából kivették a részüket.

A beruházás részeként megújultak a sétányok és a zöld felületek, egy új szolgáltatóház épült, illetve olyan elemeket is bele tudtak építeni ebbe a pályázatba, amelyek az ide érkező turisták igényeit szolgálják ki: kerékpártárolót és 43 parkolóhelyet építettek a várfal mellett. Egy ivókutat is telepítettek, illetve a bástya falszerkezetének kibontásával egy új gyalogos közlekedési útvonalat hoztak létre a belváros és a várkert között. Ezt már előszeretettel használják a turisták és a helyiek is. Mindemellett egy új, modern játszótér épült azon az árnyékos területen, ahol 15-20 évvel ezelőtt még vas elemekből álló játszóeszközök voltak. A műemléki vár környezetében megvalósuló sokrétű fejlesztéssel ezzel együtt egy olyan rendezvénytér létesült, amely minőségi módon ki tudja szolgálni a következő évek eseményeit.

Az átadó ünnepségen Nagy Csaba országgyűlési képviselő is beszédet mondott, aki még korábban, a megyei közgyűlés elnökeként támogatta a fejlesztést és ezután is végigkövette a beruházás lépéseit, eredményeit, illetve közbenjárt a hiányzó források előteremtésében.

Elmondta, hogy 2014-15-ben Riegl Gábor polgármesternek, mint megyei főépítésznek nagyon nagy szerepe volt abban, hogy a Zöld város program keretében a megyei keretet mire és milyen körülmények között lehessen felhasználni.

– Nagyon sok energiába telt, mire ez a beruházás a kivitelezésig, a megvalósulásig eljutott. Ugyanakkor minden egyes lépés alkalmas volt arra, hogy egy kicsit a jövőről is gondolkodjunk, és sokat beszéltünk arról, hogy a következő uniós pályázati ciklusban mire számíthat a város – fogalmazott az országgyűlési képviselő utalva arra, hogy Siklósnak a következő 7 éves európai uniós pályázati ciklus is sok lehetőséget tartogat. A jelen fejlesztésre visszatérve pozitívumként említette meg, hogy a kivitelezést helyi cég végezte, ezen kívül szólt arról is, hogy örömmel látja az önkormányzat önerős fejlesztéseit, mint például a hegyi utak, és a játszóterek felújítását.

Az eseményen Polovi Gréta hegedűjátéka, Szávuly Anna éneke és szavalása, valamint Reiter Léna és Mészáros Dávid táncca emelte az ünnepség fényét.