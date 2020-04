Augusztus végére kerül az orfűi alterfesztivál

Június helyett a nyár utolsó hetében tartják meg Orfű zenei fesztiválját. Az új időpont augusztus 26-30.

A koronavírus-járvány miatt a nyár végére kerül a Fishing on Orfű – közölte a fesztivál sajtószóvivője közleményében. Az új zenei program már megtalálható a fesztivál weboldalán – a szervezőknek sikerült minimális változtatásokkal átszervezni az eredeti felhozatalt augusztus végére.

A már megváltott jegyek érvényesek az új időpontra. Akinek nem lesz megfelelő az új időpont, az visszaválthatja majd a jegyét – májusban lehet majd nyilatkozni mind a jegyek visszatérítésével, mind a napijegyek esetleges cseréjével kapcsolatban. Minden jegyvásárló méltányos eljárásban fog részesülni, ígérik a szervezők.

„A Fishing on Orfű egy teljesen magánkézben lévő vállalkozás, amely már sok-sok éve nagyobb szponzorok és jelentősebb támogatók nélkül működik, szinte kizárólag a jegybevételekből gazdálkodva. A halasztás a több száz munkavállalónk, a több, mint 150 fellépőnk és úgy gondoljuk, hogy a közönségünk érdeke is. Bízunk abban, hogy augusztus végén már biztonságban jöhetünk össze Orfűn.” – mondta el Egyedi Péter, a fesztivál sajtófőnöke. Ehhez persze kérik a közönségük segítségét is: „Legyetek kedvesek továbbra is betartani az egészségügyi előírásokat – és akkor tényleg már csak egy picivel kell többet várni az idei eseményre, mint ahogy megszokhattuk!” – írják a közösségi oldalukon.

A veszélyhelyzet kihirdetéséig a fesztivál jegyei rekordgyorsasággal fogytak. A fesztiválra március elejére az összes bérlet elkelt, a pénteki és szombati napokra már napijegyet sem lehetett kapni. A jegyvásárlást jelenleg leállították – a tervek szerint júniusban indítják újra azt.