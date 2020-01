Az elfeledett népdalok is élvezetesebbek lesznek a gitárszóval

A tiszta forrásból jövő élőzene fontosságára hívja fel a családok figyelmét a Cine Zenei Alkotóműhely, melynek megálmodója Dávid Veronika – gitárművész-tanár – tavaly áprilisban indított a szülők, nagyszülők számára gitárworkshopokat. Ezeken az alkalmakon pár óra alatt bárki megtanulhat néhány gitárakkordot, ezzel pedig később otthon is olyan egyedülálló zenei élményt tud teremteni, amelyek a család minden tagjának örömet okozhatnak. A következő ilyen workshopot január 25-én rendezik meg, minden érdeklődő anyukát és apukát, nagyszülőt szívesen látnak.

– Csodálkoztam, majd nagyon megörültem, mennyi apuka jelentkezik a workshopra.

Ők is szeretnének részesei lenni a sok vidámságnak, kacagásnak vagy éppen vigasznak, amit a zene ad. Ha a gitárt belevesszük ebbe az élménybe, úgy a szerepek is eloszlanak és a szülők is bátrabbak. Fontosnak tartom népdalaink életben tartását, hisz ez a mi zenei anyanyelvünk – mondta Dávid Veronika. Hozzátette, annak sem kell kimaradnia a programból, akinek nincs gitárja, a workshopon ugyanis van lehetőség kölcsönzésre is.

Veronika immár 13 éve tanít és az a tapasztalata, hogy kezdenek a népdalok a repertoár perifériájára sodródni. Az órán vagy nem mernek énekelni a gyerekek, vagy nem ismerik a népdalt, de ha ismerik, akkor is csak kevesen éneklik el. A klasszikus gitároktatás is népdalokkal kezd, de hamar elhagyja azokat, és olasz vagy francia klasszikusok művein keresztül tanít akkordfelbontást, pengetést.

– Az én rendszeremben mindez népdalokon keresztül is történik, hiszen ez a mi zenei anyanyelvünk. Azért jött létre a műhely, hogy a saját zenei múltunkat újjáélesszem a gitárral. Ez az, amit gitártanárként tehetek, amivel önazonos tudok lenni. Azáltal, hogy népdalokat akkordoztam le, két lehetőség is adódik: akkordtanulás és népdalismeret, majd mindkettő megszeretése, és a maradandó zeneszeretet reménye – mondta.

Decemberben megjelent a workshopra épülő könyv is, Dalol a család címmel, mely további segítséget nyújt a zenei közösségi élmény megteremtéséhez. A kiadvány 46 népdalt tartalmaz és a legnehezebb dalhoz is csupán 3 akkordot kell megtanulni.

A köznevelési intézményben dolgozók számára ennél komolyabb képzést is indít az alkotóműhely, sőt a program nemrégiben hivatalosan is bekerült a pedagógustovábbképzés-jegyzékbe akkreditációs képzésként Zenei nevelés népdallal, mesével, gitárral címmel.