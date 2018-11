Az élő show kapujában esett ki a baranyai énekes az X-Faktorban

Balogh Krisztofer vásárosdombói fiatalember sokadjára indult az népszerű tehetségkutató műsorban, idén jutott a legtovább.

Vasárnap este az élő show kapujában, az úgynevezett mentorházban esett ki a baranyai énekes, akivel 2017-ben a pécsi meghallgatáson már forgattunk egy videót. A fiatalember akkor elmondta nekünk, hogy már 2016-ban is indult, de nem adta fel, így tavaly is, majd idén is jelentkezett. A pécsi meghallgatáson már tavaly is kiemelkedett a mezőnyből, idén ezt több fordulóban is bizonyította, hiszen bejutott a legjobb 25-be, a legjobb hat fiú énekes közé. Sőt, itt még a két biztos továbbjutó mellett ő volt az egyik, akinek esélye volt. Végül a mentorok Kovács Palit választották.

A pécsi Band Of StreetS is sokáig jutott idén, ám ők már egy héttel korábban kiestek: a táborig jutottak, a mentorházba már nem fértek be.

