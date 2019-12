Az Omega tagjait is lenyűgözte a diákok könnyed éneklése

Megtelt szombaton a PTE ÁOK aulája, a nagy hagyományokkal rendelkező Dalos-napra érkeztek a PTE Deák Ferenc Gyakorló Iskola diákjai. Az osztályéneklési verseny ötlete 2005-ben született meg, a rendezvény azóta csiszolódott, bővült. Idén a legendás Omega zenekar látogatott el a rendezvényre, Benkő László, az együttes billentyűse pedig a zsűrizésben is részt vett.

– A kaposvári koncertünkön szólt nekünk Villányi László, az iskola tanára erről az eseményről – mesélte Kóbor János, az együttes frontembere. – Kiderült, hogy a Dalos-nap éppen egybeesett az első magyar O­mega rajongói klub negyven­éves alapításával, a kettőt így össze tudtuk kapcsolni.

A zenész hozzátette, nagyon lelkesek voltak a diákok, és örül annak, hogy ilyen sokan színpadra léptek, a versenyre ugyanis az ötödiktől a nyolcadik évfolyamig mindegyik osztály készült. A fellépők két számot adtak elő, az egyiket zenei kísérettel, a másikat anélkül. A győztes az 5.A osztály lett.

– sorolta Benkő László.

– Természetesen mindenki izgul, de mi arra voltunk kíváncsiak, ezt hogyan tudják leküzdeni a fellépők. Az, hogy együtt énekeltek a diákok, azért jó, mert az egyik a másiknak erőt ad. Lehet, hogy egyedül nem mernék megkockáztatni, hogy ennyi ember elé kiálljanak, de közösen már igen.

A billentyűs azt is megjegyezte, hogy a fellépés olyan boldogságérzetet, magabiztosságot ad a gyerekeknek, amit a későbbiekben kamatoztatni tudnak. A program nem csak az éneklésről szólt, az iskola jelképesen átadta a PVSK-Mecsek Füszért Vízilabda Szakosztályának a diákok által összegyűjtött plüssöket, amiket a keleti városrész óvodásai kapnak meg.

A zenekar tagjait kérdezték a rajongók

A pécsi volt az első Omega rajongói klub az országban, idén ünneplik negyvenéves fennállásukat. Ebből az alkalomból szombat délután szintén a PTE ÁOK aulájában tartottak egy összejövetelt, ahová nemcsak a klubtagokat, hanem minden érdeklődőt vártak. A rendezvényen többek között az Új Babylon együttes adott elő ­O­mega-dalokat, a klub tagjai pedig felidézték a megalakulás éveit. Ezután kötetlen beszélgetés következett az Omega tagjaival, a megjelentek pedig bármiről kérdezhettek, és még a jövőre készülő lemezükről is megtudhattak pár érdekességet. A beszélgetés előtt Kóbor János lapunknak felidézte, korábban elég sűrűn, átlag negyedévente voltak hasonló rendezvények a megyeszékhelyen, azokra valamelyikük mindig lejött. A szokásos, éves pécsi koncerten pedig ott voltak a rajongói klub tagjai, úgyhogy már negyven éve aktív kapcsolatot ápolnak. A frontember azt is elárulta, hogy visszafelé még Bólyban is megállnak, mert az ottani rajongók is kérték, hogy találkozhassanak velük.