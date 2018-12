Bangó Margit nótákkal, cigánydalokkal hódította meg a világot

Bejárta a Földet, találkozott a pápával is Bangó Margit. A Kossuth-díjas előadóművész december 27-én a 100 Tagú Cigányzenekarral lép fel a pécsi Kodály Központban, s lapunknak világjáró útjai és hazai koncertjei érdekességeiről mesélt.

– Mióta szerepel együtt a 100 Tagú Cigányzenekarral?

– Lassan harminc éve. Az örökös szólistájuk vagyok, mindent tudok velük énekelni, magyar nótákat, cigánydalokat, örökzöld melódiákat, nemzetközi dalokat. Bejártuk együtt a fél világot, Pécsre pedig ünnepi koncerttel érkezünk, néhány olyan számmal is, amit még nemigen hallhattak tőlem.

– Hol volt a legkirobbanóbb a fogadtatás?

– Ha megszólal egy 100 Tagú Cigányzenekar és velük egy énekesnő, aki szinte a karmesterük és egy szívvel dalol velük, azért mindenütt lelkendeznek. Japánban a koncert után úgy fogalmaztak az újságírók, nem kell ehhez magyarul tudni, hiszen érezzük, amit énekel. De azért nem csak magyarul szól a dal, mindenütt megtanultam egy helyi közkedvelt nótát is az aktuális nyelven.

– Itthon sem panaszkodhat a rajongóira. Igaz, hogy már múzeuma is van szülővárosában?

– Vásárosnaményben néhány évvel ezelőtt berendeztek rólam egy emlékszobát. Ez nekem legalább akkora megtiszteltetés, mint a Kossuth-díj, vagy a Nemzet Művésze elismerésem. Ritkán jutok haza, de olyankor beleszagolok a levegőbe, és viszem magammal mindenfelé. És jó dolog, hogy tudom a helyem, a betlehemi istállótól egészen a királyságig, mert hát királyoknak is énekeltem.

– Melyek voltak a legemlékezetesebb találkozások az életében?

– Vatikánban János Pál pápa audencián fogadott. De a legnagyobb koncertörömöm a szülővárosomban volt három éve. Rendszerető ember vagyok, s már két órával a kezdés előtt kint voltam a szabadtéri helyszínen, ám csak lézengett a közönség. Egy kicsit neki is búsultam, de amikor kiálltam a kezdésre, könnybe lábadt a szemem, mert tengernyi ember jött össze. Utóbb megtudtam, húszezren voltak. Összességében ennyi tiszta, őszinte szeretetet nem sok ember kap, mint én, amit ezúton is köszönök mindenkinek. És nem akármilyen rajongóim vannak! Egy kétéves gyulai kisfiú minden reggel az én videómmal ébred, míg egy négyéves pesti srác a főváros környékén ott ül minden koncertemen az első sorban.

– Igaz, hogy baranyai kötődése is van?

– Igen, Versend díszpolgára vagyok. Volt ugyanis itt egy fellépésem, és az előadás után legnagyobb meglepetésemre megajándékoztak a kitüntetéssel.

– Tévészereplő lett a Drága Családom – Emilio família sorozatban. Nem bánta meg?

– Nem, mert az is rólam szól, az is én vagyok. Egy igazi művésznek mindent meg kell tudni csinálni és az a dolgunk, hogy az embereket szórakoztassuk.

– Írt négy szakácskönyvet is. Készül még újabb?

– Egyelőre nem, de soha nem lehet tudni, hogy mi jön még. Egyébként az is egy tévéműsorhoz kapcsolódik. A Hal a tortán sorozatban egy évig állandó szereplő voltam, s végül megnyertem a versenyt. Aztán rengeteg telefont kaptam receptekért, így inkább megírtam szakácskönyvben. Sőt, Párizsból is felhívtak, hogy nemzetközi gourmanworld versenyre nevezzek be a kötetekkel. 146 ország vett részt rajta, és én hoztam el az első díjat.

– Mi szórakoztatja, amikor egyedül van otthon?

– Inkább kik. Van egy mini csivava és egy rotweiler kutyám. A nagyobb, Zeusz a házamat őrzi, a kicsi pedig bent van velem a lakásban. Őt Roninak hívják a focista Christian Ronaldo után, mivel mindig ő van legelöl.

