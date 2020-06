Barangolhatunk a mecseknádasdi pincék között

Idén is megrendezi a Mecseknádasdi Szőlő és Bortermelők Egyesülete a Nádasdi Borbarangolót, a borkedvelő közönséget szeptember 26-án várják a faluban.

Az elmúlt év tapasztalatait felhasználva a szervezők most is lehetőséget kínálnak a pincegazdáknak az eseményen való részvételhez, ehhez azonban több feltételnek is meg kell felelni. Minden pince három bort kóstoltathat, ezekből a jelentkezésnél egy-egy palackkal – a borok fajtájának, besorolásának feltüntetésével együtt – le kell adni az egyesület valamelyik vezetőségi tagjának. Az estleges hibás borok kiszűrése érdekében a leadott minták vakteszten mennek át, amelynek eredménye határozza meg a részvételt.

A rendezvényen minden évben vezetett túrákat indítanak a pincék között egy adott útvonalon, ennek megváltoztatására nincs lehetőség. A szervezők ezért az útvonaltól távolabb eső borászatok bemutatkozásának érdekében más pincékkel egyeztetnek. Azok a gazdák, akik részt szeretnének venni a rendezvényen, legkésőbb június 29-ig jelentkezhetnek.