Látványos táncelőadásokat terveznek, komolyzenei koncertekből is lesz néhány kuriózum idén, a pécsi színházfesztivál pedig megújul ismét.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Első bemutató előadását 1961. január 3-án tartotta a Pécsi Balett a Pécsi Nemzeti Színházban. Eck Imre három koreográfiájával mutatkozott be akkor a társulat: Az iszonyat balladája, a Változatok egy találkozásra és a Concerto a szivárvány színeire egyfelvonásosokról pedig Bertha Bulcsú így írt a Dunántúli Naplóban: „Tegnap este bemutatkozott Eck Imre balett­együttese. Az első képeknek döbbenetes hatása volt, pillanatok alatt megteremtették a korszerű balett légkörét. Eck Imre koreográfiája nem a látványt helyezte előtérbe, hanem a gondolati tartalmat.”

A jelenlegi társulat tisztelettel ápolja az elmúlt hat évtized hagyatékát, s régóta készülnek a jubileumi évre, melyhez tánctörténeti érdekességként kapcsolódik Uhrik Teodóra pályája, aki alapító tagként, jelenleg pedig ügyvezetőként köti össze a múltat a jelennel.

2021 tavaszára a Nemzeti Kulturális Alap és az EMMI támogatásával számos programmal készül a Pécsi Balett. Március végén egy jubileumi gálaest keretében mutatják be Az iszonyat balladáját, teljesen új koncepcióval, Zachár Lóránd koreográfiájával. Az est második részében vetítik le először a Több mint balett című filmet, melyet a Pécsi Balettről készített a Filming in Pécs csapata. Ugyancsak pécsi művészek bevonásával készül egy jubileumi kiadvány, továbbá tervben van egy nagyszabású bemutató Vasarely címmel a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében, a Müpa szervezésében. Ősszel a 15. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozón pedig bemutatják az Ádám és Éva című balettet – mindkettő Vincze Balázs rendezésében és koreográfiájával készül.

Semmi sem marad el, ha a járványhelyzet csak azt engedi, akkor online, illetve ősszel valósítják meg a programokat.

Ünnepel a Pannon Filharmonikusok is, 2021-ben lesz 210 éves a zenekar. Az eredeti tervek szerint a Kodály Központ megnyitásának tíz éves évfordulójától, 2020. december 9-től idén december 9-ig, a tényleges születésnapig ívelt volna a jubileumi év, azonban a koronavírus-járvány miatt az ünnepi rendezvényeket (például egy nagyszabású tavaszi bált) a zenekar elhalasztja addig, amíg újra nem találkozhat maszk nélkül a közönséggel a koncertteremben. Addig is számos alkalommal találkozhatunk a zenekarral online – legközelebb a Magyar Kultúra Napján a Müpából streamel az együttes – és a jubileum apropóján interjúkkal, filmekkel és különböző generációkat érintő játékokkal is találkozhatunk majd.

Idén tartják meg a jubileumot

Tavaly júniusban lett volna a 20. Pécsi Országos Színházi Találkozó, de a járvány miatt az ünnepi fesztivál átcsúszik erre az esztendőre. Így tehát két év színházi terméséből lesz válogatás, igaz, 2020-ban a teátrumok legfeljebb egy-két új bemutatót tudtak hozzátenni a 2019-es színházi felhozatalhoz. A kiegészítő rendezvények, a versenyen kívüli úgynevezett OFF fesztivál pedig teljes egészében megújul, miután két új ügyvezető, Márta István és Moravetz Levente irányítja a programot és az a cél, hogy azok is kapjanak élményeket a találkozóból, akik nem jutnak be a versenyprogramokra.