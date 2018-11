Bergics Lajosék egyedülálló lemezt készítettek a közelmúltban

A Zengő azon kevés népzenei együttesek közül való, mely még járja a magyar ajkú területeket és gyűjti, rendszerezi a hallottakat. Bergics Lajos vezetésével autentikus népzenét játszanak 35 éve, és mindig van valami újdonság a tarsolyukban.

– A 30. évfordulójukat világhírű német hárfással, mongol torokénekessel, a Vujicsics együttessel és Berecz Andrással közös koncerttel ünnepelték. Mi lesz most a 35 éves jubileum alkalmából?

– Csúcskoncert nem lesz, de egy CD-vel most is készülünk. Sőt, ez egy olyan album, ami Európában páratlan a maga nemében. Ugyanis népzenei misét alkottunk és Berecz András ezen is szerepel, négy számot ő énekel.

– Énekel a mesemondó?

– Sokan nem tudják, de ő énekesként kezdte a pályáját, az eddigi hét lemezünkből pedig kettőn is aktív közreműködő.

– Ez a lemez tehát egy autentikus folkmise?

– Minden a katolikus misének megfelelően készült az Introitustól a Glórián, az Alleluján, a Sanctuson át a záróénekig tíz dalban. Egy füzetben kottát is mellékeltünk, szóval fiatalok gitárral, fuvolával alternatív zenei szolgálatként is eljátszhatják. Az Ágoston téri templomban egyébként néhány számot már bemutattunk mise keretében. Ami pedig a szöveget illeti, négy számnak adott volt az egyházi alapja, míg hatot magam írtam meg népi fordulatokkal. Emellett még négy vallási témához kötődő szerzeményünk, feldolgozásunk szerepel a CD-n.

– Miért pont szakrális népzene született?

– Igen régóta foglalkoztat a népi kultúrának a szakralitással kapcsolatos része és hogy ezt a zenét miként lehetne egy kicsit populárisabbá tenni. Van például olyan szám is az albumon, amit már húsz évvel ezelőtt megalkottam, most csak felfrissítettük. A lemez az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával kerül most a boltokba, és Halmos Béla emlékének ajánlottuk, mert halála előtt ő is készült egy hasonló zenei anyagra.

– Jubileumi koncert nem lesz, de az igaz, hogy nemzetközi túrára indulnak?

– Franciaországba megyünk, négy napot töltünk el ott a Magyar Kulturális Intézet meghívására és Lille-ben, valamint Limoges-ban fogunk fellépni egy népzenei műsorral.

– Miért hallhatja ilyen ritkán a Zengőt a közönség?

– Sajnos a népzenei szervezésben fővárosi cégek uralnak mindent, fesztiválokra csak azok juthatnak el, akik velük jóban vannak. Ezért ilyen szűk a piac, s mindig ugyanazok hallhatók mindenütt. Egy vidéki együttesnek csak akkor van esélye, ha önmagát szervezi.

– Bergics Lajos csak népzenében utazik?

– Sőt, a két fiam is, akik ugyancsak a Zengő együttesben kezdték egykor a játékot. Otthon több ezer CD és kazetta sorakozik, és a Kárpát-medencében gyűjtött népzenei anyagból is egy napon át nézhetném a felvételeket. De azért komolyzenét és jazzt is szívesen hallgatok.

Játszik és tanít

Bergics Lajos 1958-ban született Siklóson, de kétéves kora óta Pécsett él. A Nyíregyházi Tanárképzőn végzett ének–zene, népzene szakon. 1983-ban megalapította a Zengő együttest, a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumában tanít több mint tíz éve népzenét. Felesége Ágota, némettanárnő, András fiuk 32 éves, a PásztorHóra és az Anno Musica vezetője, Balázs 29 esztendős, fotóművész , mindketten tagjai voltak egykor a Zengő együttesnek. A hegedű az alaphangszere, de játszik több más népi hangszeren is. 2014-ben a megye díszpolgárává választották.