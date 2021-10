ByeAlex mellett zenél telt házas bulikon a pécsi Poór András

Egy pécsi fiú, aki másfél évtizeden át imádott sportjának élt, majd belecsöppent egy teljesen más világba. Poór András jelenleg telt házas bulikon vesz részt a ByeAlex és a Slepp együttes tagjaként.

– Akrobatikus rock’n’roll versenyző volt. Milyen emlékekkel?

– Lelkesen és szorgalmasan csináltam végig, töretlen odaadással. Így több évben is eljutottam a válogatottságig az aktuális párommal. Tizenegy éves voltam amikor elkezdtem, és 15 éven át központi része volt az életemnek olyannyira, hogy az edzés jelentette a napjaim fénypontját. Viszont akárhogy hajtottam, soha nem sikerült felállnom a dobogó tetejére hiába voltak kiemelkedően jó eredményeink. Úgy éreztem, hogy nem tudok már fejlődni, ezért 2017-ben abbahagytam a sportot. Rajongtam érte, és nagyon széppé tette életemnek azt az időszakát. Sokat köszönhetek edzőmnek, Papp Viktornak, akire mindig számíthattam emberileg és szakmailag is.

– Milyen együtt dolgozni ByeAlexszel?

– Egyre könnyebb. Jól ismerjük már egymást, barátok vagyunk, így aztán nem is annyira munka ez. Zenélek a barátaimmal, és járjuk az országot. Persze a dalírás más, mint az élő zenélés, de abban is elég jól összecsiszolódtunk már. A legutóbbi dalt, amibe beleírtam, már javítás nélkül vittük a stúdióba. Azelőtt Alex 4-5 alkalommal is visszadobta a szövegeimet, de mindig építő tanácsokat adott az átírásukra, és legtöbbször meg is született a dalszöveg. Most is épp egy ilyen zenén ügyködünk, és még többet szeretnénk a jövőben.

– Melyik volt az eddigi legnagyobb élménye a színpadon?

– Most egyértelműen a Strand Fesztiválos koncertünket emelném ki. Minden a lehető legjobban sikerült: az idő, a hangzás, az együtt zenélés, a közönség és a koncert utáni buli. Voltak azóta is különösen jól sikerült koncertjeink, még Budapest Parkunk is, de az a strandos nap örök élmény marad. Alig várom, hogy megugorjuk!

– Mik a tervek a jövőre nézve?

– Szerintem én halálomig zenélni fogok, szóval ez! A zene. A Slepp a családom és addig akarok a részese lenni, ameddig csak lehet. Az elmúlt időszak viszont nagyon nehéz volt mindenki számára, és ez a helyzet megmutatta, hogy merész dolog lenne csak a zenére alapozni. Ez nem az az ország sajnos. Így jelenleg gyógymasszőrnek tanulok, és örülök, hogy találtam egy olyan szakmát, ami tényleg érdekel. Kicsit újra 20 évesnek érzem magam.