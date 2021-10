Csalogató hálózatok: elismert virológus tartott kiállítást (galéria)

A virológia elismert szakembere, Jakab Ferenc, a PTE professzora tartott különleges tárlatvezetést tegnap a Nick Galériában.

Rengeteg művészetre és tudásra szomjazó érdeklődő jelent meg tegnap kora este a Nick Galériában, ahol Jakab Ferenc virológusprofesszor lebilincselő tárlatvezetést tartott.

A rendhagyó eseményen megcsodálhatták a látogatók a fertőzés terjedésének rejtett mintázatait is. A falon ábrázolt nagy hálózat a sejtben található fehérjehálók azon régióját mutatta be, amelyeket megtámad a vírus, azonban egy másik ábrán feltárták az úgynevezett erős, gyenge és nagyon gyenge hatásfokú orvosságok közötti kapcsolatot is.

Az egyik leglátványosabb alkotás az az üvegkocka volt, amely annak a 28 erős hatású gyógyszernek felelt meg, amelyek az előrejelzések alapján és kísérletileg igazoltan képesek elpusztítani a vírust. Ráadásul egy lézer segítségével az üvegkockákba égetett alhálózatok az emberi fehérjék interakciós hálójának azon régióját rajzolták ki, amely segítségével megjósolták az adott gyógyszer hatékonyságát.

– Bízom benne, hogy megfelelő betekintést adhattam a laboratóriumi munkába, valójában mit jelent, és emellett milyen csodálatos dolgokat élhetünk meg ott meg nap mint nap. Mindezt még úgyis, hogy ezt egy félelmet keltő és nagyon veszélyes vírus okozza – vélekedett Jakab Ferenc virológusprofesszor.