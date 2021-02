Csaszy több száz fiatalt tanított már meg a modern tánc új elemeire

Az Év Ásza díjat idén a magyar kultúra napján a New Generation tánccsoport vezetője, Császár Adrián „Csaszy” vehette át, aki lassan másfél évtizede közel száz főnek teremt Komlón és Bonyhádon örömteli órákat.

– Tánc és Csaszy. Melyik mikortól létezik?

– Már édesapámat is Csaszinak hívták, én csak annyit módosítottam, hogy művésznévvé formálva „y”-nal írom. Táncolni pedig még általános iskolás koromban, az Eurodance komlói csoportjában kezdtem. Aztán amikor a városban megszűnt ez a lehetőség, létrehoztam egy új csoportot, holott még csak 16 esztendős voltam.

– Hogy lett ebből New York-i felkészülés?

– Budapesten tanultam kortárs-modern táncot, és onnan jutottam ki a New York-i Broadway Dance Centerbe, ahol összebarátkoztam az egyik tanárral. Az ő és egy másik amerikai barátom segítségével pedig további négy alkalommal kijutottam tanulni, gyakorolni.

– Kikből áll a New Generation?

– Stabilan nyolcvan-száz fiatal foglakozik nálunk hiphop- tánccal, három-három korcsoportban Komlón és Bonyhádon, egy ideig pedig orfűi részlegünk is volt. Döntően 6–25 évesekről van szó, de megtörtént már, hogy 52 éves taggal gyarapodtunk, vagy hogy az édesanya is beállt a kisfia mellé az órákra.

– Mit nyernek a fiatalok a modern tánccal?

– Elsősorban önbizalmat, ritmusérzéket, harmóniát, kiegyensúlyozottságot, szerepelni tudást, közösségi szellemet, no és a zene, a tánc, a művészet örömét.

– A legkiemelkedőbb kulturális teljesítményeket jutalmazzák Komlón az Év Ásza kitüntetéssel. Mit tettek ezért?

– Azt hiszem, a komplett táncszínházi előadásaink a legnépszerűbbek. Minden évben írok, koreografálok egy darabot, a zenéjét is magam rakom össze. Általában vígjátékokat, de tavaly mintegy ráérezve a pandémiára, egy katasztrófadrámát adtunk elő. Idén pedig krimikomédiát próbálunk.

– Próbálnak? Hogy tudják kijátszani a vírust?

– Videókapcsolattal. A világháló segítségével mutatom be az új koreográfiát és otthon ki-ki begyakorolja a mozgást.

– Ki lehet lépni a táncból?

– Nap mint nap sétálni megyünk bichon havanese kiskutyámmal, Walfival, a 30 éves születésnapomra pedig kaptam egy elektromos zongorát és sokat gyakorlok rajta.