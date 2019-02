Nem lesz tele szokatlan, meglepő elemekkel, de azért izgalmasnak ígérkezik a Janus Pannonius Múzeum erre az esztendőre tervezett kiállítássorozata, mely tematikában az újkőkortól a sörgyártásig terjed.

Ebben az esztendőben nincs kiemelt „húzó” tárlat, de a program összességében azért kínál jó néhány érdekességet – tudtuk meg Csornay Boldizsártól, a Janus Pannonius Múzeum igazgatójától. Az pedig ezúttal is garantálható, hogy miként az előző években, úgy 2019-ben is változatos és sokszínű időszaki kiállításokkal jelentkezik a Janus Pannonius Múzeum.

Az élre kívánkozik, hogy a Képző- és Iparművészeti Osztály nagy feladat és kihívás előtt áll ebben az esztendőben. Ugyanis 2019. Csontváry Kosztka Tivadar halálának 100. évfordulója, a festőművész életműve előtt pedig a múzeum az UNESCO-val (Egyesült Nemzetek Tudományos és Kulturális Szervezete) együtt emlékévvel tiszteleg. Pazar lesz a felhozatal: az év során fotó- és plakettkiállítás, továbbá kortárs alkotók is megidézik Csontváry művészetét, sőt pszeudo Csontváry-művekből is nyílik tárlat.

Lesz még egy Csontvárytól független kiemelkedő fontosságú képzőművészeti projekt: a négy országot érintő – Olomouc, Krakkó, Pozsony, Pécs – The Birth of the Modern Central European Citizen 1908–1928 kiállítás, továbbá Vasarely kiállítássorozatot is szerveznek Temesvárral, Madriddal, Frankfurttal és a Szépművészeti Múzeummal közösen.

Folytatódik továbbá a neves pécsi kortárs képző- és iparművészek életművét bemutató sorozat is. Ebben a tematikában ezúttal olyan ismert alkotóktól láthatunk munkákat, mint Bencsik István szobrászművész, Németh János festőművész, Várnagy Ildikó szobrászművész, a Bauhaus jeles pécsi tagja, Weininger Andor festő, grafikus, építész, formatervező, Kelle Antal Artformer, Nyári Zsolt szobrászművész, valamint Horváth J. Károly pécsi akadémikus festő.

A Természettörténeti Osztály is bemutat érdekességeket. „A jégkor pécsi vándora” – Pécsi mamut című időszaki kiállítása a 90 évvel ezelőtt feltárt pécsbányai mamutleletek fellelhető preparátumait mutatja be, részben újrarestaurált példányokkal és Rihmer László (1904–1982) bányamérnök, geológus, jogász munkásságára megemlékezve. A Baranyai tájakon című kiállítás pedig a hagyományos gazdálkodás és a természeti értékek sokszínűségének kapcsolatát tárja a látogatók elé.

Igazi szakmai különlegességet kínál a Régészeti Osztály Az első falvak – Az újkőkor letűnt világa a Dél-Dunántúlon című időszakos kiállítással, mely a dél-dunántúli neolitikum utóbbi időben jelentős eredményeket elért kutatását kívánja bemutatni, az MTA Régészeti Intézetével együttműködésben.

A JPM Új- és Legújabb Kori Történeti Osztálya két különleges témát választott. Áprilistól a Csontváry Múzeumban nyílik meg A sörgyártás története címmel a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum vándorkiállítása. A Vasváry-ház pedig a Pécs repüléstörténete című vándorkiállítást fogadja májustól.