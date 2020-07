Dalaiban mondja el érzéseit a mohácsi rapper, Lucza Csaba

Költői kérdésre nem jár válasz. Soha nem tudjuk meg, milyen hatással lett volna Bartók Béla zenéjére, Ady Endre költészetére, ha fiatalként olyan élmények befolyásolták volna a sorsukat, mint amilyenek Lucza Csabáét, a rapénekesét. Egy azonban bizonyos: a Depo Csabi néven alkotó mohácsi előadót nem kerülték el a lét hatásai.

Összesen tizenegy tetoválás borítja Lucza Csaba testét, akadnak köztük kisebbek, meg nagyobbak is. Nem mindegyik befejezett, de újabbakat már nem szeretne látni magán. Remélhetőleg ez nem a rapperség végét, inkább az igazi kezdetet jelenti neki. Nyomja a szöveget rendesen a zenei alapokra. A világhálón nem nehéz „belebotlani„ a munkásságába.

– Amikor az első dalszöveget megírtam, még csak egyszerű szórakozásnak tűnt – jelentette ki „Depo Csabi”. – Aztán kaptam biztatásokat, megjött a kedvem az egészhez. Attól kezdve komolyabbra fordult a dolog.

– Össze lehet foglalni, mik a tematikáik a daloknak?

– Nyilván mindegyik más, egyben azonban hasonlóak. Ezek életérzések, velem megtörtént események, amik engem tökéletesen jellemeznek.

– Csupán felületesen ismerve a sorsát, nem lehet, hogy „túl gyorsan élt” korábban?

– Elképzelhető, velem egy adott időszakban néha több dolog is megtörténik. Nem volt könnyű a gyermekkorom, de erről nemcsak én, hanem anyám is tudna mesélni. Néha bizony szegénységben teltek a hétköznapjaim. Pár dolgot nem vettem teljesen komolyan. Elég, ha azt említem, amit el is énekeltem. Csak nyolc osztályt végeztem, a mezőgazdasági gépszerelői szakmát félbehagytam.

– Egy tehetségkutatón is felbukkanhatott volna, de mégsem.

– A selejtezőn túlléptem, egy országos televíziós csatorna válogatója volt. Később, anyagi okokból képtelen voltam folytatni a produkciómat. Egyszerűen nem volt annyi pénzem, amennyiből el lehetett volna jutni Budapestig. Ott, akkor valami abbamaradt, de nem mondtam le a folytatás lehetőségéről.

– A technikai feltételek adottak a kibontakozáshoz?

– Remélem igen, itt Mohácson összeraktunk egy felszerelést, amivel fel tudjuk venni a zenéket, a mozgóképeket, meg a szövegeket is. Ez sok pénzbe került, remélem, megtérül a befektetésünk. A világhálón érdemes „nyomulni”, lassan talán fellépéseink is akadnak. Folynak a tárgyalások, alapítottunk egy zenei kiadót DGM Rekords néven, szóval nem lazsálunk.

– Sok pályatársa visel tetoválást. Ebben nincsen lemaradva.

– Ez igaz, ám újabbakat most nem tervezek. Ezek a jelek, rajzok, figurák most elégnek tűnnek. Korábbról üzennek nekem, meg mindenkinek, aki engem figyel. De a látványnál most fontosabb a hangzás.