Dallal védik a környezetet Tamás Éváék

Ébredjünk fel, óvjuk meg együtt a földet! A Tamás Éva Játéktára új lemeze, az Ébredezés énekes formában neveli a gyermekeket a természet védelmére.

A zenekar frissen megjelent új lemeze 14 dalt tartalmaz, s nagy témát ölel fel, tematikusan, lépésről lépésre haladva. Mindezt színesen, tartalmas szövegekkel, csodálatos zenével, mely minőségben és hangzásban is felülmúlja az eddigieket.

Vígh Róbert és Tóth Álmos már egy éve egészíti ki Tamás Évát és Bogárdi Alízt, és velük ez a lemez az első közös, és komolyabb munka.

– Felfrissültünk, egyrészt az új fiúk által, másrészt ez annak is köszönhető, hogy a karantén alatt volt időnk. Nem siettünk, hagytuk, hogy megszülessenek a dalok. Ez egy olyan egység, amely eddig talán egyik lemezünkön sem volt

– mondta el kérdésünkre Tamás Éva.

A zenekar közel 13 éves működése miatt már nemcsak Pécsett ismert, hanem országszerte közkedveltté vált. Összeköti a generációkat, hiszen a szülőket is bevonja az interaktív koncertekbe, zenebölcsi és zeneovi foglalkozásokba.

– Programjaik mind azt a célt szolgálják, hogy a gyerekeket és a szülőket visszavezessék a virtuális valóságból az egy térben, egy időben átélhető mesék és a közösen megvalósítható álmok világába.

Minden egyes Játéktár-koncert közösségi élmény, amely, amellett, hogy elmélyíti a gyerekek zene- és a költészet iránti szeretetét, megtanítja őket arra, hogy bátran nyújtsák kezüket mások felé – legyenek nyitottak, jókedvűek, és ne féljenek önmaguk lenni –, vallják az együttes zenészei, akik a koncertek után hangszerbemutató vagy versmegzenésítő foglalkozást is szívesen tartanak ha igény van rá, és más művészeti ágak képviselőivel is jó kapcsolatot ápolnak, így akár kézműves foglalkozás is követheti a koncertet.

A zeneszámokban a Játéktár többéves munkája van benne. Még 2017-ben a Dal a mogyorós peléről című dal jelent meg először az új lemezről. Ekkor lettek a Természetvédelem Nagykövetei, és döntötték el, hogy a környezet, tágabban a Föld védelmének témaköréhez felépítenek egy teljes lemezanyagot. Egy ideális napot is bemutat a lemez, van egy ilyen vonulata is. Akár célként is kitűzhető egy kiegyensúlyozott, természetközeli élet. A legújabb dalok idén születtek. Tamás Évát egy gyermekkori emlék ihlette meg először.

– Négy-öt éves lehettem, amikor kiszaladtam a nagymamám udvarára, hogy apró virágcsokrot szedjek neki ibolyából, százszorszépből. Emlékszem a pillanatra, ahogy megálltam, mélyet szippantottam a friss levegőből, becsuktam a szemem, hallgattam a madarak énekét és élveztem a nap melegítő sugarát az arcomon. Átjárt a hála, az öröm, hogy élek, hogy részese lehetek ennek a csodálatos világnak. Ez az érzés időről időre előtör, felvidít és minden bizonnyal ihlette Ébredezés című lemezünket – emlékezett vissza Tamás Éva.

A lemezbemutató koncertek a vírushelyzet miatt tavaszra tolódnak, ám bíznak benne, hogy az adventi szabadtéri ünnepségen felléphetnek. Addig is azonban megtekinthetők a lemezhez készült videoklipek.