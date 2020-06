Dede Ica néni 85 év felett is elénekel otthon olykor egy operaáriát

Dede Ilona „Ica néni” a siklósi óvodások, iskolások, gimnazisták és felnőttek kórusénekének, zenei fejlődésének meghatározó személyisége. Ő irányította például másfél évszázad során a legtovább, 26 éven keresztül a nagyhírű Tenkes Vegyeskart.

Sétálok Pécsett a Király utcában, egyszer csak megállít egy vadidegen férfi. – Ugye maga ír a Dunántúli Naplóban érdekes emberekkel interjúkat? Mondok én valakit, aki kihagyhatatlan: Dede Ica néni Siklósról! Azzal megy tovább. Igen, erről szól ez a rovat, efféle megkeresésekről, olyan emberekről, akik megérdemlik, hogy ne feledjük el a munkájukat.

Ica néni most 85 esztendős és már nem emlékszik mindenre pontosan, így leginkább naplókból, iskolai évkönyvekből, oklevelekből és díjakból sikerült csak összeállítani igen érdekes életpályáját, s mindehhez nagy szükség volt unokája, Kovács István és nevelt lánya, Németh Szilvia segítségére.

Így derült ki az is, hogy Pécsett Agócsy László, valamint Antal György kórusaiban tanulta meg a karvezetést, 1962-től pedig Siklóson friss művészet oktatói oklevéllel alapjaiban alakította át a fiatalok zenei nevelését. Páratlan zeneóvodát hozott létre, énekelni tanította a kisiskolásokat, majd a Táncsics Mihály Gimnázium diákjait nevelte a zene szeretetére, ahol kórust is alapított és az együttes 1970-ben már oklevelet kapott a keszthelyi Helikonon.

A felnőtteknek is tudott újat mondani, a térség egyik legpatinásabb kórusának, a most 152(!) éves Tenkes Vegyeskarnak is a vezetője volt, a kar pedig eddigi pályafutása során a leghosszabb ideig, 26 éven át az ő irányítása alatt dolgozott.

Nem is akárhogyan! A vegyeskar a 80-as években már nemzetközi szinten is bizonyított NSZK-beli, osztrák és cseh fellépésekkel, és 1970-ben a siklósi várban egy francia miniszternek külön kis műsort is adtak. A vegyeskart úgy dirigálta, hogy fellépéseik előtt maga is kiállt és előadott egy szólót.

– Más idők voltak akkor

– mondja –, esküvőkön, névadókon, keresztelőkön énekkel köszöntöttük az ünnepeltet. Ma már nem hívnak, de azért még ma is elénekelgetek otthon magamnak szoprán operaáriákat.

Nevelt lánya, Szilvia rákontráz: – Gyerekkoromban édesapám hegedült, Ica néni operarészleteket adott elő, és mi lányok is bekapcsolódtunk. Kint a hegyen is daloltunk, három szólamban. Ő volt a szoprán, Éva az alt, én pedig a mezzo.