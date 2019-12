Dés egyik kezével ütős, a másikkal dobos és a teste a hangszere

Dés Andrást leginkább onnan ismerik a jazzrajongók, hogy állandóan új hangokat, különleges effekteket mutat be a koncertjein, virtuóz futamokat mutat be a testén. Arra pedig a baranyaiak is büszkék lehetnek, hogy jazzbandáiban legtöbbször pécsi gitáros játszik.

Egybehangzó volt a véleménye az E78-ban a másfélszáz fős közönségnek másfél hete: az év egyik legjobb jazzkoncertjét adta Dés András nemzetközi erőkből álló kvartettje. – Mi a kapcsolata Péccsel?

– Elsősorban meghatározó zenésztársak jutnak eszembe a városról, Szabó Dániel zongorista, Juhász Gábor gitáros, de jó pár éve leginkább Fenyvesi Márton, akivel több zenekarban is együtt játszunk. Elképesztő, hogy milyen sok remek zenész indult innen, más pécsi muzsikusokkal, például Cseke Gáborral és Komjáti Áronnal is sokat zenéltem már együtt. – Milyen gyakran fordul meg errefelé?

– Legutóbb ez év elején egy lengyel énekessel, azt megelőzően pedig egy azerbajdzsáni zongoristával és többek közt Fenyvesi Mártonnal szerepeltünk az E78-ban. Januárban újra itt lépünk fel egy nem akármilyen trióval, Matthias Loibner tekerőlantossal, és Lukács Miklós cimbalmossal, márciusban pedig egy különleges Radnóti-esttel jövünk. – Most új lakhelyén, Bécsben verbuvált csapattal érkezett. Annyira rétegzene a jazz, hogy külföldre kellett költözzön?

– Nem ez volt az indok. A feleségem ékszertervező, egyébként a pécsi Ezüstláz Ékszergalériában is gyakran láthatók a munkái, és három éve kint dolgozik. Eleinte ingázott Budapest és Bécs között, de azt gondoltuk, hogy mivel én úgyis állandóan úton vagyok, egyszerűbb áthelyezni a székhelyünket Bécsbe. – Mit kell tudni erről a nemzetközi csapatról?

– A Bécsben élő török Efe Turumtay hegedűs zenészbarátait hívta össze, mert volt egy álma, hogy így négyen jól fogunk szólni. Így kerültem én is az együttesbe, valamint Tomáš Liška cseh bőgős és Cenk Erdoğan isztambuli gitáros. – Milyen új dolgok várhatók jövőre Dés Andrástól?

– Januárban az Erdőkerülő Quartettemmel kiadjuk az erdőben felvett új lemezünket, melyben ugyancsak Fenyvesi Márton gitározik. Továbbá a Békéscsabai Napsugár Bábszínházban bemutatják a kedvenc kortárs mesekönyvemből készült színdarabot, a Bibedombi szörnyhatározót, melyhez én írtam zenét. Ütős pályafutás van már mögötte

Dés András 1978-ban született Budapesten. A Toldi Ferenc Gimnáziumban érettségizett, 6 éves korától ütőhangszereken játszik, s ebben nagy szerepe volt Horváth Kornél játékának. Elvégezte a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen a jazz tanszakot, a kilencvenes évek végén jelent meg az első lemez, amin játszott, azóta közel száz albumon közreműködött. Több saját formációt is alakított, szólóestje volt a Szkéné Színházban, számos színházi és filmzenét komponált és most jön ki a negyedik saját lemeze. Felesége Dés-Kertész Dóra, két fiuk van, Matyi 12, Misi 9 esztendős.