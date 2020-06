Drágábban nézzük majd a kiállításokat a Zsolnay Negyedben

Alig nyolc hónap regnálás után a balliberális városvezetés idején árakat emelnek, ezúttal a kulturális területen. A Péterffy Attila pécsi polgármester által irányított rezsim hallgatott lapunknak az okokról, pedig van olyan pécsi belépőjegy is, amit 1000 forinttal emelnek meg.

Miközben a balliberális képviselők tavaly megszavazták a saját fizetésemelésüket – pedig a balliberális városvezetés folyamatosan a város nehéz helyzetéről beszél –, addig újabb áremelésre számíthatnak a pécsiek és a Pécsre látogató turisták. A Zsolnay Negyed alá tartozó kulturális intézmények belépői közül többnek is sorra megemelik az árát júliustól augusztusig.

A diákjegyek esetében közel 20–25 százalékos emelést hajtanak végre, míg a felnőtt belépőknél jellemzően 10–15 százalék körül alakul ez az arány. Két hét múlva egy tanuló a Zsolnay Mauzóleumot a korábbi 800 forint helyett 1000 forintért, egy felnőtt 1300 helyett 1500 forintért látogathatja meg, de ugyanennyibe kerül majd a Rózsaszín Zsolnay kiállítás, valamint a család- és gyártörténeti tárlat is. Többet kérnek a Gyugyi-gyűjtemény megtekintéséért is: a diákjegy 1000-ről 1200-ra emelkedik, a felnőtt belépő 1600-ról 1800 forintra. A Cella Septichora Látogatóközpont és az Ókeresztény Mauzóleum látogatása is drágul, 2000 forint lesz a felnőtt belépő. Az Időutazó jegycsomagban a családi jegy­ért egy ezressel kérnek többet, ami így 7000 forint lesz. A több kiállítás megtekintését lehetővé tevő Örökség jegy szintén ugyanennyivel drágul a felnőtteknek (7900 forint) és a családoknak is (18 ezer forint).

Kerestük a baloldali városvezetést is, hogy megtudjuk, az embereket sújtó gazdasági veszélyhelyzetben mi indokolja az emelést, de Péterffy Attila ezúttal sem válaszolt.