Duplázott Cannes-ban a pécsi filmes fiú

Második díját kapta meg pécsi Százados Ábel szombaton a franciaországi Cannes-ban.

A Global Short Film Awards díjkiosztó gála Mobile Phone Filmmaking szekciójában a „Soha” című mobiltelefonnal forgatott és vágott kisfilmjéért a Hotel InterContinental Carlton Cannes báltermében megkapta a “Youngest Gifted Filmmaker„ azaz a ”Legfiatalabb Tehetséges Filmes„ díjat. Külön elismerés, hogy az összes mobiltelefonos versenyfilm közül csak az ő filmjét mutatták be a záróünnepségen. A 14 éves fiú kisfilmje, amely az öngyilkosság témájával foglalkozik az Országos Telefonfilmes Fesztivál tíz legjobb alkotása közé került nemrég, onnan jutott ki a cannes-i döntőbe.

A családot telefonon sikerült utolérnünk, Ábel édesanyja, Százados Éva akkor azt mondta, izgultak, hogy mi lesz az átadón. Kicsit meglepődtek, de persze nagyon örültek, mikor megkapták a díjat.

Ez tehát már a második elismerése Cannes-ban az ifjú filmesnek, ugyanis május 22-én a World Peace and Tolerance Institute Awards díjkiosztó ünnepségen az American Pavilionban a ”Most Promising Young Filmmaker„ azaz a „Legígéretesebb Legfiatalabb Filmes” díját zsebelte be.