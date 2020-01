Egész héten a kultúrát ünneplik Komlón

Idén is több programmal készül január 22-ére, a magyar kultúra napjára a város.

A hagyományoknak megfelelően szerveztek különféle kulturális eseményeket, így a kultúra napja idén is a kultúra hetévé bővül Komlón.

A Közösségek Házában a programsorozat már a múlt hét végén kezdetét vette: szombaton este adott emlékkoncertet a CSÍT zenekar. Tunyogi Péter emlékestjén a 2008-ban elhunyt zenész dalai szólaltak meg.

A Magyar Kultúra Hete részeként Ferling Szonja illusztrációiból nyílt kiállítás a Közösségek Házában. A megnyitóval egybekötve a 3.–4. osztályos gyerekek mesevetélkedőn vehetnek részt. A kiállítás február 29-ig tekinthető meg.

Könyvbemutatóra is várják az érdeklődőket január 20-án, 18 órakor a színházba. Ár­gyelán György és Rott József: Komló akkor és most című könyvét Nádor Rudolfné, Harnóczy Örs és Molnár Csaba mutatja be. Közreműködik: Korbuly István.

A Díszítőművészeti Műhelynek is nyílik tárlata a jövő héten: az elmúlt egy évben, különböző technikával készült hímzéseket bemutató kiállítás január 21-én 17 órától tekinthető meg.

A magyar kultúra napján, január 22-én 17 órakor kezdődik az Ünnepi Műsor a Színház- és Hangversenyteremben. Az eseményen Polics József polgármester (képünkön) mond ünnepi köszöntőt. Az elismerések átadása után a Kávészünet zenekar ad koncertet. A belépés ingyenes.

Fotókiállítás is nyílik a jövő hét második felében a Közösségek Házában Barina Boglárka alkotásaiból. A tárlat megnyitóját január 24-én 18 órakor tartják, a képek február 28-ig tekinthetők meg.