Egy egész világ az újbezdáni „grund” az ifjú magyaroknak (videó)

Az Újbezdáni Magyar Háznál jártunk, hogy megnézzük, miként nevelik nemzeti öntudatra a helyi fiatalokat a huszadik században sokat szenvedett, de máig magyar többségű horvátországi faluban.

A délutáni órákban értünk be Újbezdánra, a falu körforgalmánál rögtön meg is álltunk, hogy közelebbről szemügyre vegyük a hősi emlékművet és a mellette álló, 2004-ben újjáépített templomot. A horvát határ túloldalán fekvő Újbezdán sokat szenvedett a huszadik században. A település lakosságának nagy része a délszláv háború alatt Magyarországra menekült, és csak 1997-ben térhettek haza. Helyükre az agresszorok szerbeket telepítettek be, a templomot pedig lerombolták.

Sipos Zsivics Tünde az Újbezdáni Magyar Háznál várt minket családjával. Míg az Újbezdáni Ifjúsági Hagyományőrző Egyesület elnöke körbevezetett minket az intézményben, férje, Tibor felrakta a tűzre a bográcsot, hogy igazi drávaszögi halászlével vendégelhessék meg a Pécsről érkező újságírókat. Az Újbezdáni Ifjúsági Hagyományőrző Egyesület 2003-ban alakult azzal a céllal, hogy a helyi fiatalokat nemzeti öntudatra nevelje. Siposék nem kevés energiát fektettek abba, hogy a falu gyermekeit meggyőzzék arról, érdemes részt venniük az Újbezdáni Magyar Ház nem kötelező foglalkozásain. Nem hiába, hiszen elmondásuk szerint az intézményben mindennapos a gyermekzsivaj. A falu fiataljai számára állandó gyülekezési pontot jelent a ház és annak óriási kertje, ami a Pál utcai fiúk grundjához hasonlóan működik, hol csatatér, hol foci- vagy versenypálya. De a néptáncfoglalkozásokat és előadásokat is ott tartják, hiszen a kertben kialakítottak erre a célra egy színpadot is.

– Hogyan lehet rávenni a gyerekeket, hogy rendszeresen eljöjjenek ide? – kérdeztük, miközben Sipos Zsivics Tünde körbevezetett minket a tetőtérben kialakított teremben, ami gyerekjátékokkal és egy gyerekkönyvekből álló kis könyvtárral színesíti a helyi ifjúság életét. – Palacsintával! – érkezett a válasz, amire harsány nevetésben törtünk ki. Az egyesület egy másik épületben tájházat rendezett be, ahová jólesett behúzódni a tűző napról. Ahogy ott álltunk a döngölt padlón, és élveztük a hűs levegőt, forróbb témákra terelődött a beszélgetés. Mint kiderült, Sipos Zsivics Tünde és családja nem menekültek Magyarországra a délszláv háború idején. Az egyesület elnöke elmondta, nem volt könnyű időszak ez számukra, mert a magyarok helyére betelepült szerbek kifejezetten nem a békés együttélésben gondolkodtak. Az állandó megaláztatások mellett a háború borzalmai is erősen élnek Sipos Zsivics Tünde emlékeiben. – Iskoláskoromban voltunk egyszer egy színházi előadáson, és amikor az egyik jelenetben eldördült egy pisztoly, nagyon megrémültem, azonnal előjöttek a háborús élmények – mesélte. Mint elmondta, a háború végével a betelepült délszlávok elhúzták a csíkot, ugyan élnek még ma is szerbek a faluban, de azok a családok már több generáció óta újbezdániak, és velük békés a kapcsolatuk.

Mire kimertük magunknak a gőzölgő levest, már megtelt a „grund” gyerekekkel. A csemetéknek ugyanis a helyi tűzoltó egyesület tartott gyakorlatot. Így kanalaztuk ihletett állapotban a kellemesen csípős halászlevet házi tésztával. A gyerekek egyre jobban belemerültek a közös program élményébe, mi pedig mertünk magunknak még egy adagot.