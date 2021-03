Egy hét alatt akár nyolc zongoraversenyt is bevállalna

Az első Ifjúsági Tüke Díjas Balogh Ádám már nem csupán nagy baranyai tehetség, a Zeneakadémiát elvégző zongoraművész járja a világot, mindenfelé koncertezik és sorozatban áll fel a dobogóra a legnagyobb világversenyeken.

– Az elmúlt nyolc évben egymást érik a nemzetközi sikerek. Mire jók ezek az eredmények?

– Hogy pozicionáljam magam a világban és nemzetközi hírű szakemberekkel építsek kapcsolatokat.

– A járvány miatt nagyon lecsökkent a fellépések száma?

– Szerencsés helyzetben tudhatom magam, mert még most is akad bőven lehetőségem. Decembertől nézve a programokat: felléptem a Szegedi Szimfonikusokkal, a Máv Szimfonikusokkal, a Nemzeti Filharmonikusokkal, szerepeltem a MüPa-ban a Liszt-maratonon és a rádióban is volt egy Beethoven-estem.

– Hasonlóan zsúfolt időszak várható ezután is?

– Most a Sydney Versenyre készülök, melyre márciusban Bécsben készítek online felvételt. Szólókoncertem lesz a Bartók Házban, majd a Zeneakadémián, és indulok a kanadai Honens Nemzetközi Zongoraversenyen, amit terv szerint júliusban élőben szerveznek meg.

– Mikor döbbent rá, hogy már nem csak tehetség, hanem zongoraművész?

– Bennem ez úgy négy esztendeje fogalmazódott meg. Ekkor éreztem olyan biztonságérzetet és önbizalmat, hogy tudtam, már nem esek hasra a saját lábamban.

– Chopin-szerű alkat. A lírai zenét favorizálja?

– A korai XX. század alkotóihoz is vonzódom, de egyre több irányba nyílik az olló.

– Mekkora a repertoárja?

– Amit egy hét alatt vállalni mernék, az nyolc zongoraverseny, kicsit hosszabb rákészüléssel további ötöt mondanék. Bő egy hónapos határidővel pedig motiváló feladat esetén szinte bármit eljátszanék.

– Mennyit gyakorol?

– Átlagosan négy-öt órát naponta, de ez igen változó. Tavaly a pandémia kapcsán volt két hét, amikor teljesen leálltam. Utána erős megvonási tünetek jelentkeztek és jókora bűntudatom lett. Ezt még egyszer nem csinálnám meg.

– Mi a jövő?

– Továbbra is itthoni koncertek és kapcsolatépítések külföldön is.

A zene szinte a „vérében” van

Balogh Ádám 1997-ben született Pécsett. Szülei Révész Lívia (csellóművész) és Balogh Jenő (ütőhangszeres) a Pannon Filharmonikusok tagjai, bátyja,

Balázs diplomás jazzdobos. Első zongoratanára Megyimoreczné Schmidt Ildikó volt. A rendkívüli tehetségek osztályában kezdett, elvégezte a Zeneakadémiát zongoraművészi szakon, most mesterképzésre jár Hannoverbe, ahol Arie Vardi a tanára.

Több nemzetközi versenyen is dobogós volt, megnyert egy neves New York-i nemzetközi megmérettetést is. Junior Príma, Ifjúsági Tüke Díjas, kétszeres Fischer Annie-ösztöndíjas.