Egy könnyed est jön a nosztalgia jegyében

Már csak két nap és jön a Nagy Pécsi Retro Fesztivál. Az óriási nosztalgiapartin a Lauber Dezső Sportcsarnokban a múlt évtizedek kiemelkedő sztárjai szerepelnek november 23-án.

A különleges showműsorból természetesen kihagyhatatlan Korda György és Balázs Klári, akik legnagyobb slágereikkel (Gyengé­den ölelj át, Találd ki gyorsan, Szeress úgy is, ha rossz vagyok, Mamma Maria, Reptér) érkeznek.

Ha pedig egy buli beindul… Az emlékezetes dalok sorában ezután olyanok következnek, mint a Kicsi gesztenye, a Bolond aki sír, a Nem jön álom a szememre. Igen, a TNT is itt lesz, hogy megénekeltesse a közönséget. Aztán egy újabb előadó egy másik korszakot idéz meg, a Remetelányt, a Szerelemre születtemet, a Casanovát, a Túl szexy lányt már Zoltán Erikától hallhatjuk, aki visszahozza egy blokkban a diszkó időszakot. Jön eredeti klubzene is, a régi szép idők, az ezredforduló klubhangulatába a Desperado és a Groovehause röpíti el a hallgatóságot, míg a Kozmix happy hardcore-t varázsol a pódiumra olyan dalokkal, mint az Angyal, a Kozmix a házban, vagy a Hazafelé, a Várok rád. Fellép Kasza Tibi is, aki jó poénokkal is megfűszerezi az est programját. Mindezen túl Dj Dominique a retro zenék lemezlovasaként teremt felejthetetlen perceket, szóval úgy elrepül itt húsz-harminc év, hogy észre sem vesszük, mi több, kifejezetten örülni fog neki mindenki.