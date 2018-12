Egy szívhúron pendülnek a szigetvári zeneiskolások

A Szívhúrosok zenekar Rudán Joe-val játszott a napokban kemény blues zenét, most pedig a Szigetvári Vigadóban klasszikus versenyműveket. A zeneiskolás együttes elsősorban klasszikusokat tűz műsorra, de minden korosztálynál, s minden műfajban nagy sikert arat. Az idáig vezető útról, a célokról Gersy Károly zenekar alapító gitártanárt kérdeztük.

Ezt ne hagyja ki! Ünnepi menüsor a magyar konyha szerelmeseinek

– Szívhúrosok. Talán csupa érzelmes dalból áll a repertoár?

– Tizenkét éves fennállásunk során a klasszikus zene legszebb kompozícióit mind eljátszottuk, sajátos felállásunkra áthangszerelve. A SZIgetVár és a SZÍV valóban üzenet jelleggel szerepel a nevünkben, miként a húrosok is, miután a zenekar összetételében meghatározó szerepe van a zongoráknak és a gitároknak.

– Mekkora most az együttes?

– Eredetileg a szigetvári Weiner Leó Zeneiskola tagozataira, zongoristákra, klasszikus gitárosokra, fuvolásokra, hegedűsökre épült, de az évek során bekapcsolódott basszusgitár, klarinét, trombita is a játékunkba. Jelenleg 42 tagú a zenekar és van egy utánpótlás együttesünk is. A picik egyébként a múlt hétvégén környékbeli kórusokkal, kétszáz gyerekkel együtt léptek fel a Szigetvári Vigadóban.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Mi viszi előre a Szívhúrosokat?

– A kamarazene szeretetére alakultunk 2006-ban, s olykor szórakoztató kitérőket teszünk a könnyűzenébe. Átírtunk például 18 dalt az Ocho Macho együttesnek, majd több koncerten együtt szerepeltünk, legutóbb pedig Rudán Joe számokból hangszereltünk át nyolcat.

– Zongorákat említett. Hány zongorával mennek koncertezni?

– Nyolccal, de mindegyik digitális pianinó, melyeken két-két fiatal játszik.

– Mi a következő esemény?

– Szombaton lesz egy különleges koncertünk a Szigetvári Vigadóban többek között Bach és Mozart zongora versenyművekkel. Aztán jön egy könnyedebb estünk is, az Újévi koncertünkön január ötödikén Queen, Led Zeppelin, Quimby és LGT számok csendülnek fel és Rudán Joe lesz a sztárvendég.

– Ön a kitalálója és egyben a motorja is a csapatnak?

– Hárman alapítottuk a zenekart, irányítottuk már négyen is, ám most csak ketten csináljuk alapítótárs kolléganőmmel, Tölgyesi Ritával, a zongora szak vezetőjével. Feladatom főként a hangszerelés, a háttérmunkák, és műkedvelő dirigens vagyok.

– Mikor és miként került képbe Gersy Károly?

– Autodidakta zenészként az underground időszakban féltucat helyi rockzenekarban gitároztam. Olyan bandákban, mint az egykor népszerű Topless, a punkos politikai rockot játszó 2. Emelet Front, vagy a Szigetet is megjárt Holt Hold. Az ezredfordulón hívtak el a zeneiskolába klasszikus gitárt tanítani. Létrehoztunk a zeneiskolában is egy rock együttest Dübörgő Vattacukrok néven, nyolc éven át koncerteztünk.

– Hogy lazít egy gitártanár?

– A zenéből is zenébe menekülök. Van egy kis műhelyem, ahol hangszereket javítok és készítek. Több tanítványom játszik már készített gitárjaimon.

Hű a városhoz

Gersy Károly 1969-ben született Szigetváron. A várost soha nem hagyta el, ide járt a Tinódi Általános Iskolába, a Zrínyi Miklós Gimnáziumba, majd 13 éven át mentő-szakápolóként dolgozott. Játszott féltucat szigetvári rockzenekarban, az ezredforduló után került a Szigetvári Zeneiskolába, elvégezte a Pécsi Zeneművészetin a gitártanári szakot is. A Szívhúrosokat 2006-ban alapította, lemezük 2015-ben jelent meg. Felesége, Ágnes az erdészetnél dolgozik, Lili lányuk (24) a Zeneakadémián népzene szakon tanul, fiuk, Benedek (20) zongorista, a Budapesti Műszaki Egyetemen másodéves.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS