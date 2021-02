Együtt játszik a három grácia

Amit sakkban a Polgár lányok a nagyvilágban megvalósítottak, ugyanaz elmondható a pécsi komolyzenében a Deák lányokról. A Pannon Filharmonikusoknál Deák Márta a koncertmester, a helyettese Deák Sára (egyben az első hegedű egyik szólamvezetője is), Deák Anna pedig a második hegedű szólamvezetője. A hegedűs családi trió idén lett teljes, miután januártól a legkisebb lány, Sára is csatlakozott.

– Azért az nem akármi, ha egy családból mindhárom lány hegedűművészként végez a Zeneakadémián?

– Ennél is összetettebb a kép: Márta a budapesti Zeneakadémia után a londoni Királyi Zeneakadémiát is elvégezte, György bátyánk pedig a Zeneakadémián diplomázott gordonkaművészként, ő most a Nemzeti Filharmonikusok tagja. Másrészt testvérekként együtt alkotjuk a Deák Vonósnégyest, mely már Európa több fővárosában koncertezett. Persze erősek hozzá a gyökereink, vagy mondhatjuk úgy is, hogy az alma nem esett messze a fájától, mert a szüleink zenetanárok Szombathelyen, s mindannyiunkat édesapánk tanított hegedülni – adott átfogó családi tablót Anna.

– Nincs családi versengés?

– Édesanyánk egyformán szeretett bennünket, s mi is egyformán szeretjük egymást, így szó sincs rivalizálásról. Másrészt tisztába vagyunk egymás képességeivel, erényeivel. Leginkább büszkék vagyunk a másik sikerére – kapom a kollektív választ.

– „A Kodály Központ egy ékszerdoboz” – mondta Vengerov, amikor itt járt. De milyen a hozzáértő hölgyek szemével?

– Mellé tennénk a bársonyos jelzőt is, a hangzás és a székek is meleg színűen bársonyosak – jön az új közös megfogalmazás. Márta és Anna aztán még hozzáteszi: – A Park moziban nem hallottuk a saját játékunkat. A POTE-aulában meg csak azt hallottuk. Most végre minden tökéletes.

– Mennyire váltak pécsiekké?

– Ketten itt élünk lassan másfél évtizede, és Sára is ideköltözött. Idő kellett hozzá, míg egy ekkora várost megszoktunk, de gyorsan megkedveltük a rengeteg barátságos, mosolygós arcot. Kifejezetten csalogató egy jó zeneművész számára a Kodály Központ és a Pannon Filharmonikusok. Bár számomra elsősorban a szakmai kihívás, a koncertmesteri megbízatás volt a legfontosabb, amikor ide érkeztem – összegez Márta. Majd kiegészíti a gondolatát: – Még nem teljes a kör, mert most végzem a doktori képzést, és mielőbb tanítani is szeretnék.

– A zenekar kamaraegyütteseiben mindig található legalább egy Deák lány, no és neves családi vonósnégyesük is van.

– A jó kamarajáték olyan, mint a legjobb barátság, az egyik legszebb része a muzsikálásnak. Szakmailag egy húron pendülünk, és a közös műhelymunka finomságai az egyéni teljesítményt is jól fejlesztik – fogalmaz Márta és Anna.

– Jól tudom, hogy Sára sajátos kétlakiságban zenél most itt?

– Az Operaház zenekarának szekund szólamvezetője vagyok, de fél év fizetés nélküli szabadságot kértem, mert idén elnyertem a Pannon Filharmonikusok koncertmester-helyettesi posztját. A zenekar kipróbál engem, én kipróbálom a zenekart, aztán meglátjuk, mi lesz belőle. Máris nagyon tetszik a zenekar, a Kodály Központ és a város, no és csaknem együtt van a családunk!