Együtt muzsikálnak a szigetvári zeneiskola volt és jelenlegi növendékei

Hagyományos új évi koncertjüket Rudán Joe-val közösen adták, Mozart-hangversenyre, Balaton-felvidéki turnéra készülnek. A Szívhúrosok szinte mindig megtöltik a Szigetvári Vigadót. Az idei tervekről, célokról Tölgyesi Rita pedagógust, a zenekar egyik alapítóját kérdeztük.

– Mi volt az együttes legnagyobb sikere az elmúlt időszakban?

– Az idei év is az új évi koncertünkkel indult, ami immár hagyományossá vált, negyedik alkalommal rendeztük meg. Játszottunk már Strauss-műveket is, most Rudán Joe-val közösen léptünk fel. Szépen megtelt a Vigadó, úgy éreztük nagyon jól sikerült, jövő januárban is szeretnénk folytatni a tradíciót.

– Az idei év is tartogat hasonlóan nagyszabású eseményeket?

– Március 30-án lesz egy Mozart-koncertünk, szimfonikus művek is elhangzanak majd és egy zongoraverseny is, amiben a szólót én fogom játszani a zenekari részt pedig a gyerekek. Rá két hétre indulunk egy Balaton-felvidéki turnéra, a keszthelyi Festetics-kastély tükörtermében is koncertet adunk. Veszprémben egy országos gitár kamaraversenyre várnak minket, mi játsszuk a gálahangversenyt. Tihanyba és Tapolcára is ellátogatunk, és szervezés alatt van a Pannonhalmi Főapátság, a hévízi nagytemplom és a szigligeti templom is.

– Nagyszerű helyek, igazán jól hangzik.

– Nagyon várjuk már. Júniusban úgynevezett élménybeszámoló koncertet tervezünk Szigetváron, ahol a turné anyagából játszanánk, a háttérben pedig egy kivetítőn fényképeken osztanánk meg az élményeinket a közönséggel. Augusztusban szakmai tábort tartunk Sasréten, az idei már a tizennegyedik lesz, itt készülünk fel az őszi koncertjeinkre. Decemberben a Szigetvári Advent hangverseny-sorozatban lépünk fel.

– Mekkora az együttes?

– Jelenleg 38-an vagyunk, vannak zongoristák, gitárosok, fuvolisták, hegedűsök és egy basszusgitáros, ők mind a Szigetvári Weiner Leó Zeneiskola volt és jelenlegi növendékei. Gersy Károly karnagy hangszereli a műveket, én pedig bent is ülök a zenekarban és együtt zenélek a gyerekekkel, a felkészítés kettőnk munkája. Aktív segítőnk a zeneiskola gondnoka.

– Mi alapján állítják össze a műsorkészletet?

– A repertoárt úgy rakjuk össze, hogy azok a gyerekek akik a szárnyaink alatt növögetnek megismerkedjenek olyan műfajokkal is, melyekkel a szóló hangszeres órán nem tudnának, szimfonikus művekkel vagy zongoraversenyekkel.

A jubileumi évünkben, 2016-ban készült egy CD, melyen a legkedveltebb és legjobban sikerült műveink hallhatóak. Ezt idén újra megvalósítanánk.

– Sok a feladat két pedagógus számára.

– Tavaly átalakult az alapítványunk. Nagyon aktív és megkönnyíti a munkánkat, így mi csak a gyerekek nevelésére, tehetségük gondozására, koncertszervezésre fókuszálhatunk.