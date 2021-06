Elhanyagolt épület rejt ritka, különleges kincseket a város szívében

Múzeumok városának is nevezhetnénk a baranyai megyeszékhelyt, annyi kiállítással rendelkezik a város. Az egyik ilyen a Zsolnay-szobor közelében található Néprajzi Múzeum. Aki kívülről ránéz az épültre, az nem is gondolná, milyen értékeket rejt.

A múzeum vakolatát korábban le kellett verni, mert balesetveszélyes volt. Évek óta így áll az épület, és fogadja a látogatókat.

– A koronavírus ideje alatt sem állt meg az élet a Néprajzi Múzeumban. Adminisztrációs feladatok, restaurálások, adattári anyagok leltározása zajlott, míg a nagyközönség előtt zárva voltunk – mondta lapunknak Burján István főmuzeológus, a Janus Pannonius Múzeum Néprajzi Osztályának vezetője.

A héten újra kinyitotta kapuit a múzeum, amely egy különleges tárlattal is készül a nyitányra. A Lány és ládája című kiállításon 19. századi menyasszonyi ládákat és azok szimbólumait mutatják be.

– Két különlegességet említenék erről a kiállításról. Az egyik láda több száz kilométert tett meg, míg Hidasra került – vette át a szót Neichl Noémi néprajzos muzeológus. – Egy család hozta magával, akiknek a trianoni békediktátum után el kellett hagyniuk szülőföldjüket, kitelepítették őket. Illetve egy másikat is megemlítenék. A ládára felkerült a leány neve, és az évszám, 1827. Ez a harmadik legrégebbi datált tárgy, ami a múzeum gyűjteményében megtalálható.

A múzeumban több olyan anyag is van, amelyeket más város is megirigyelne. Az egyik legkülönlegesebb a Zsolnay lányok által összegyűjtött textilgyűjtemény. A főkötőkön olyan motívumok vannak, amelyek a Zsolnay vázákon, kerámiákon is megjelentek. Ezekből a főkötőkből a veszélyhelyzet kihirdetése előtt egy kiállítást is berendeztek, ami később Hévízen és Keszthelyen is látható volt, illetve vitték volna Eszékre és Lendvára, azonban a vírus közbeszólt.

– Idén harmincéves a pécsi egyetem néprajztanszéke. Ősszel egy kiállítást tervezünk ennek tiszteletére, illetve idén Andrásfalvy Bertalan 90 éves. Egy meglepetéssel készülünk, ám erről többet nem árulhatok el – mesélt a tervekről Neichl Noémi.