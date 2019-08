Elkezdődött a Szamárfül Fesztivál

A Zsolnay Negyed Csillagteraszán tartották tegnap délután a Szamárfül Fesztivál megnyitóját, továbbá átadták a negyed új, integrált játékokkal bővített játszóterét is.

Ez a városban egyedülálló módon befogadó játékelemeket is tartalmaz, így itt együtt játszhatnak a jövőben a sérült és az ép gyermekek.

A fesztivál egész hétvégén tart, Gryllus Vilmos, a Rutkai Bori Banda és Bíró Eszter is fellép. A családokat közel száz program várja. A kicsik nagy örömére olvasósarok, különböző kártyák, kézműves foglalkozás, játszószőnyeg és társasjátékok is lesznek. Az Életre kelt mesehősök című kiállításon pedig többek között Mirr-­Murr, Sebaj Tóbiás, a Nagy Ho-ho-ho horgász, Pom Pom és Süsü is megelevenedik.