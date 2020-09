Elkezdődött az új évad a Horvát Színházban

A vírushelyzet miatt csupán hat Pécsett készült előadást terveztek, s ebből is elmosott egyet az eső, szóval lényegesen szolidabb volt idén a Pécsi Nyári Színház a megszokottnál. Vidákovics Szláven művészeti vezetőt arra kértük, értékelje a fesztivált, s egyúttal számoljon be a Horvát Színház új évadáról is.

– Volt egy drukk bennünk, mert elsőként próbálkoztunk a pandémiás időszakot követően színjátszással, s aggódtunk, hogy félni fog egy ilyen rendezvénytől a közönség. Aztán minden bemutatónk a megengedett telt házzal, ötszáz fő előtt zajlott. Sajnos pont az a játék maradt el a rossz idő miatt, melyet hálajátékként a veszélyhelyzetben folyamatosan dolgozóknak szántunk, ám ezt pótolni fogjuk a kőszínházban. Ugyanakkor a Káptalan Kert koncertjei jól mutatkoztak be, így a koncertek jobban beépülnek majd jövőre a Pécsi Nyári Színház programjába. Ami a Horvát Színházat illeti, szeptember elsején volt az évnyitónk. Sajnos a teátrum munkáját a határzárás hatványozottan érinti. Ugyanis csak karanténfeltételekkel jöhetnek hozzánk a horvát művészek játszani, mi pedig hasonlóan nehezen jutunk ki horvátországi fesztiválokra, melyekből többre is meghívásunk van az elkövetkező hetekben. Amire máris készülünk: a Vinkov­ci Színházzal közösen Goldoni Mirandolináját mutatjuk be október második felében, majd decemberben én rendezek egy horvát népszínművet Gátai Zoltán pécsi szerző írásából. Tavasszal pedig a tuzlai és a vinkovci színházakkal közösen Ivo Brešan Jézus Krisztus megjelenése a laktanyában című szatírikus művének bemutatóját tervezzük.