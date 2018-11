Páratlan az a nevelő munka, amit az Escargo Hajója társulat végez a drámapedagógia a diákszínjátszás területén a megyében, a Dél-Dunántúlon, sőt, az egész országban.

A színházszerető baranyaiak bizonyosan láttak már egy-két escargós előadást, és pontosan ismerik azt a missziós tevékenységet, amit ezeken a bemutatókon végez az Escargo csapata. Az önmagáért beszél, hogy a társaság egy projektben több száz drámapedagógiai foglalkozást tart, színi előadásokat nevelő célzattal, Baranyától a Balaton-parton át Nyíregyházáig, vagyis az év szinte minden napján van előadásuk.

Sajátos a működési forma is – tudtuk meg Keresztényné Papp Zsuzsanna művészeti menedzsertől, aki afféle mindenesként irányítja, szervezi, intézi az Escargo Hajója ügyeit – az Apolló Kulturális Egyesület tartja fenn az Eck Imre Művészeti Iskolát és az Escargo Hajója Színházi Nevelési Szövetkezetet.

Döntően pályázati pénzekből születnek a produkciók, s találunk itt jó néhány ismert színművészt, akik nem csak a foglalkozásokon szerepelnek, de tanítanak is a művészeti iskolában. Az előadások ugyanakkor házhoz mennek, iskolák osztály- és tornatermeiben az egész megyében mindenütt zajlanak általános és középiskolai előadások. A közönséget illetően egy-egy foglalkozáson általában 30–40 fiatal vesz részt, s ebben az évadban a korábbi tapasztalatok alapján több mint 20 ezer a tervezett nézőszám, ami jól mutatja az előadások népszerűségét.

Az Escargo Hajója szakmailag rendkívül befogadó társulat. Projektjeihez előszeretettel hívnak máshol is tevékenykedő színészeket, drámapedagógusokat, hogy tevékenységüket folyamatosan színesítsék. És hogy milyenek az előadások? Közös pont, hogy mindegyik az ifjúságnak, diákoknak szól, aktuális kérdésekről, de felnőtteknek is érdekes problémákat feldolgozva. A megvalósításra pedig jellemző az interaktivitás. A produkciók bejárják a régiót, kistelepüléseket, hátrányos helyzetű térségek iskoláit, de emellett eljutnak olyan középiskolákba is, mint például a Janus Pannonius vagy a Leőwey Klára Gimnázium.

Tudni kell azt is, hogy az Escargo Hajója együttműködési szerződést kötött két éve a Bóbita Bábszínházzal is, ennek keretében két hete született új bemutatójuk „Apa, anya én” címmel, mely a jövő héten a Bóbitában több alkalommal is látható.

Az Escargo Hajója tehát elsősorban nem diákszínjátszó társaság, de fiatalokkal fiataloknak játszanak, drámapedagógiával tanítják a gyerekeket. Nem céljuk színészeket formálni, de színházszeretetre nevelnek, a személyiséget fejlesztve.

Programjaik ingyenesek, legtöbbször online felületeken lehet regisztrálni rájuk. A következő tanévtől viszont már külön ifjúsági bérletet is terveznek.