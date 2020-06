Fischer Zsolt ősi erőből merít a nagy tervek megvalósításához

A régió egyik legjobb vidéki gimnáziuma a Táncsics Siklóson, ahol híres orvosok, művészek és tudósok végeztek (például Sólyom Nagy Sándor operaénekes, Csaba Zita színész, Bajnai Ági, a Pécsi Balett titkára). Arról kérdeztük Fischer Zsoltot, az új igazgatótót, hogy milyen újdonságokkal kell itt számolni a közeljövőben.

– Hány gyerek jár ide?

– Valójában egy iskolakomplexumról van szó, melyben szinte minden gyerek megfordul a városból: közel ezren tanulnak a két általános és a művészeti iskolánkban, valamint a gimnáziumban. S magam is végigjártam az oktatás minden színterét: tanítottam általánosban, hatosztályos gimnáziumban, a művészeti is közel áll hozzám, mert fiatalon magam is zenéltem. Oktattam emellett a szakképzésben és a felnőttoktatásban is.

– Mi vitte a tanári pályára?

– Nagyon büszke vagyok az elődeimre. Édesanyám tanítónő volt, édesapám zenetanár. Továbbá egyik ősöm, Herepei Ádám történelem előadásai hatására indult el Kőrösi Csoma Sándor felkutatni a magyarok őshazáját.

– Sokat módosított igazgatói elképzelésein a járvány miatti „szükségállapot”?

– Az elmúlt háromnegyed évben szinte minden hétre jutott valamilyen projekt, az angliai kirándulástól a környezettudatos rendezvényekig. Kisebb fejlesztések is megvalósultak, így készült el például a belső udvarunk. Összehoztuk az első sváb bált, ami beindította a német nemzetiségi programokat és az a terv, hogy a német nemzetiségi nyelvoktatást az óvodától az érettségiig végigvigyük.

– Milyen új programokról, fejlesztésekről van szó?

– Felkérést kaptunk, hogy legyünk egyik helyszíne az olimpiai bajnok dr. Nébald György által képviselt Bátrak Ligája honvédelmi vetélkedésnek. Bekerültünk a Nemzetvédelmi és Közszolgálati Egyetem 30 partneriskolája közé, melynek kapcsán kadétiskolát szeretnénk indítani. Emellett nyertünk 400 ezer forintot egy kulturális nap megrendezésére, ami a járvány miatt őszre tolódik.

– Zenél még Fischer Zsolt?

– Már csak otthon, a gyermekeimmel. Hallgatóként rajongok a swing zenéért és a tradicionális jazzért. A családunkról köztudott, hogy esténként másfél órás sétára indulunk a belvárosban.