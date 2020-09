Gocsál Mátyás zenél és a villamosmérnöki szak iránt érdeklődik

Fiatal kora ellenére tanulmányi eredményei és a zenei versenyeken való sikeres szereplései mutatják, a szorgalom, a befektetett idő és energia bizony kifizetődik. A komlói Gocsál Mátyás az idei Megyenapon Koltai Péter Díjat vehetett át.

– Hogy viszonyulsz a díjhoz?

– Nagyon örültem neki. Egy nagyon szép, szívhez szóló levélben értesítettek arról, hogy én kapom meg az elismerést. Először teljesen megdöbbentem rajta, percekig nem jutottam szóhoz.

– Miért kezdtél el zenélni?

– Van egy kicsit viccesebb és egy komolyabb válasz is arra, hogy miért zenélek. Nagyon szerettem kisebb koromban a SpongyaBob-rajzfilmsorozatot. Az egyik főszereplőnek, Tunyacsápnak, a rosszkedvű polipnak a kedvenc tevékenysége a klarinétozás, ez nekem is nagyon megtetszett. A másik ok – ami szinte majdnem mindenkinél azonos –, hogy tetszett a hangja ennek a hangszernek. Elmentünk a zeneiskolába egy nyílt napra a szüleimmel, itt ki is lehetett próbálni a különböző hangszereket. Végigpróbáltuk az összes lehetséges hangszert, a hegedűt, a zongorát, meg minden mást. A legvégén azt mondtam, hogy a klarinéthoz még vissza kellene mennünk, és igazából ez volt az a pillanat amikor végleg eldőlt, hogy ez lesz az én hangszerem.

– Lemondásokkal is jár a zenélés?

– Igen, nagyon sok idő a gyakorlás, a fellépések. Általában kétnaponta gyakorlok, másfél órákat. De olyan is van, hogy az iskolából, tanítási időben elkérnek egy-egy rendezvényre játszani, ezt nem mindig bánom. Van egy jó kis fúvószenekar, amivel gyakran fellépünk, Bayer Attila tanár úr irányításával. A klarinétozást pedig Császár András tanítja, ő kamarazenekart is vezet. Klasszikus és jazz stílusban is játszom, és önszorgalomból egy éve még basszusgitározom is.

– A jövődet is zenészként képzeled el?

– Az évek alatt megszerettem a zenét, lehetséges, hogy a zene irányába tanulok tovább, de ezt még van időm eldönteni. Ami még érdekel, az a villamosmérnöki szak, otthon is szoktam bütykölni. Valamit szétszedek, megnézem, hogy milyen belülről, hogy működik. A zene valószínűleg mindenképp megmarad az életemben, de azt, hogy milyen formában, még nem tudom.